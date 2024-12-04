https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987425837.html

Во Франции левые потребовали отставки Макрона

Во Франции левые потребовали отставки Макрона - РИА Новости, 04.12.2024

Во Франции левые потребовали отставки Макрона

Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после того, как... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:01

2024-12-04T23:01

2024-12-04T23:01

в мире

франция

эммануэль макрон

мишель барнье

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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после того, как парламент поддержал вотум недоверия правительству Мишеля Барнье и отправил его в отставку. "Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", - заявила Пано журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней стало самым недолговечным в истории Пятой республики.

https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html

https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html

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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье