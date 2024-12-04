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Во Франции левые потребовали отставки Макрона - РИА Новости, 04.12.2024
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23:01 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/frantsiya-1987425837.html
Во Франции левые потребовали отставки Макрона
Во Франции левые потребовали отставки Макрона - РИА Новости, 04.12.2024
Во Франции левые потребовали отставки Макрона
Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после того, как... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:01
2024-12-04T23:01
в мире
франция
эммануэль макрон
мишель барнье
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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после того, как парламент поддержал вотум недоверия правительству Мишеля Барнье и отправил его в отставку. "Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", - заявила Пано журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV. В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов. В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577. Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
https://ria.ru/20241202/makron-1986541057.html
https://ria.ru/20241012/frantsiya-1977668728.html
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в мире, франция, эммануэль макрон, мишель барнье
В мире, Франция, Эммануэль Макрон, Мишель Барнье
Во Франции левые потребовали отставки Макрона

Во Франции левые требуют отставки Макрона после вотума недоверия правительству

© AP Photo / Benoit TessierЭммануэль Макрон
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Benoit Tessier
Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 4 дек – РИА Новости. Лидер фракции левой партии "Непокорившаяся Франция" в парламенте Матильда Пано потребовала отставки президента страны Эммануэля Макрона после того, как парламент поддержал вотум недоверия правительству Мишеля Барнье и отправил его в отставку.
"Макрон создал этот хаос. Он ответственен за обнищание французов, уничтожение образования и здравоохранения. Вотум недоверия сегодня победил саму политику Макрона. Его политика на пользу самых богатых должна закончиться. Больше не остается других решений: мы требуем ухода Макрона, и так же думают более 60% французов", - заявила Пано журналистам по итогам голосования в парламенте. Ее речь транслировал телеканал BFMTV.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
"Это решится в ближайшие дни". Макрон готовится к неизбежному
2 декабря, 08:00
В среду вотум недоверия премьер-министру Франции Мишелю Барнье, выдвинутый левой партией "Непокорившаяся Франция", был поддержан большинством депутатов.
В его поддержку проголосовал 331 депутат из 577.
Таким образом, Мишель Барнье вынужден уйти с должности премьера, а правительство Франции отправлено в отставку с помощью вотума недоверия парламентариев впервые с 1962 года. Оно проработало 90 дней стало самым недолговечным в истории Пятой республики.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.10.2024
Франция всерьез решила воевать с Россией
12 октября, 08:00
 
В миреФранцияЭммануэль МакронМишель Барнье
 
 
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