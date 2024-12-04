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В Смоленске на педагога детсада возбудили дело об истязании - РИА Новости, 04.12.2024
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23:47 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/delo-1987427535.html
В Смоленске на педагога детсада возбудили дело об истязании
В Смоленске на педагога детсада возбудили дело об истязании - РИА Новости, 04.12.2024
В Смоленске на педагога детсада возбудили дело об истязании
Уголовное дело об истязании возбуждено в Смоленске после жалоб местной жительницы в соцсетях на то, что педагог детсада применяет к воспитанникам силу и... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:47
2024-12-04T23:47
происшествия
россия
смоленск
смоленская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Смоленске после жалоб местной жительницы в соцсетях на то, что педагог детсада применяет к воспитанникам силу и грубость, сообщает СК России. "В СМИ сообщается, что жительница Смоленска обвинила воспитателя детского сада в избиении сына. По словам женщины, сотрудница неоднократно истязала детей в данной группе, отказывая им в еде, применяя физическую силу, сопровождая это нецензурной лексикой. По данному факту СУСК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении. В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация о том, что местная жительница, мать четырех детей, жалуется на педагога ясельной группы, в которую ходит ее дочь. В числе претензий к воспитателю было то, что она силой выдернула пластиковую игрушку из рук ребенка, позволяла себе не кормить детей, которым в силу возраста нужна помощь, а также била малышей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.
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россия
смоленск
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происшествия, россия, смоленск, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Смоленск, Смоленская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Смоленске на педагога детсада возбудили дело об истязании

В Смоленске после жалобы матери на педагога детсада возбудили дело об истязании

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 дек - РИА Новости. Уголовное дело об истязании возбуждено в Смоленске после жалоб местной жительницы в соцсетях на то, что педагог детсада применяет к воспитанникам силу и грубость, сообщает СК России.
"В СМИ сообщается, что жительница Смоленска обвинила воспитателя детского сада в избиении сына. По словам женщины, сотрудница неоднократно истязала детей в данной группе, отказывая им в еде, применяя физическую силу, сопровождая это нецензурной лексикой. По данному факту СУСК России по Смоленской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ (истязание)", - говорится в сообщении.
В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" появилась публикация о том, что местная жительница, мать четырех детей, жалуется на педагога ясельной группы, в которую ходит ее дочь. В числе претензий к воспитателю было то, что она силой выдернула пластиковую игрушку из рук ребенка, позволяла себе не кормить детей, которым в силу возраста нужна помощь, а также била малышей.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение представить ему доклад о ходе расследования уголовного дела.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
На мать, оставившую ребенка на снегу в Нижнем Новгороде, завели дело
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ПроисшествияРоссияСмоленскСмоленская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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