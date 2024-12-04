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Сийярто осудил блокирование RT в Европе - РИА Новости, 04.12.2024
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22:33 04.12.2024
https://ria.ru/20241204/siyyarto-1987424550.html
Сийярто осудил блокирование RT в Европе
Сийярто осудил блокирование RT в Европе - РИА Новости, 04.12.2024
Сийярто осудил блокирование RT в Европе
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами и лицемерием блокирование вещания RT в Европе, где якобы ценят свободу слова и СМИ. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:33
2024-12-04T22:33
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами и лицемерием блокирование вещания RT в Европе, где якобы ценят свободу слова и СМИ. “Конечно, это двойные стандарты и лицемерие. Те европейцы, которые любят всех поучать, любят ссылаться на определенные ценности, среди которых свобода слова и свобода СМИ, опираясь именно на эти принципы, они обычно нападают на других, но и особо уверенными в себе тоже быть не могут, если поглядят на себя со стороны”, - сказал он в интервью RT. Сийярто также выразил надежду на скорое снятие санкций, введенных против России, поскольку Евросоюз, как он полагает, пострадал от этих мер больше, чем Москва. За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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в мире, россия, москва, венгрия, петер сийярто, сергей лавров, евросоюз, европа
В мире, Россия, Москва, Венгрия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Евросоюз, Европа
Сийярто осудил блокирование RT в Европе

Сийярто назвал блокирование RT в Европе двойными стандартами и лицемерием

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петер Сийярто. Архивное фото
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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал двойными стандартами и лицемерием блокирование вещания RT в Европе, где якобы ценят свободу слова и СМИ.
“Конечно, это двойные стандарты и лицемерие. Те европейцы, которые любят всех поучать, любят ссылаться на определенные ценности, среди которых свобода слова и свобода СМИ, опираясь именно на эти принципы, они обычно нападают на других, но и особо уверенными в себе тоже быть не могут, если поглядят на себя со стороны”, - сказал он в интервью RT.
Сийярто также выразил надежду на скорое снятие санкций, введенных против России, поскольку Евросоюз, как он полагает, пострадал от этих мер больше, чем Москва.
За последнее время Евросоюз ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на своей территории. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.
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В миреРоссияМоскваВенгрияПетер СийяртоСергей ЛавровЕвросоюзЕвропа
 
 
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