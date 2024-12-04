https://ria.ru/20241204/zakharova-1987425528.html

Захарова рассказала, почему Зеленский угрожает Грузии санкциями

Захарова рассказала, почему Зеленский угрожает Грузии санкциями - РИА Новости, 04.12.2024

Захарова рассказала, почему Зеленский угрожает Грузии санкциями

Решение Владимира Зеленского подготовить санкции против Грузии связано с его злобой, поскольку в Тбилиси нашли в себе силы не повторить украинский сценарий,... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T22:56

2024-12-04T22:56

2024-12-04T23:32

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МОСКВА, 4 дек – РИА Новости. Решение Владимира Зеленского подготовить санкции против Грузии связано с его злобой, поскольку в Тбилиси нашли в себе силы не повторить украинский сценарий, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Выродок, угробивший свой народ, решил между затяжками поиграть в мирового судью. Может, злоба заела, что Грузия нашла в себе силы отказаться от украинского сценария?", - написала она в своем Telegram-канале. Таким образом Захарова прокомментировала информацию, что Владимир Зеленский заявил о намерении подготовить санкции против Грузии из-за прошедших в стране парламентских выборов и действий властей в связи со вспыхнувшими после выборов протестами. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241204/zelenskiy-1987274502.html

https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html

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в мире, грузия, россия, тбилиси, владимир зеленский, мария захарова, саломе зурабишвили, обсе