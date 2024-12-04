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В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины - РИА Новости, 04.12.2024
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23:41 04.12.2024 (обновлено: 23:49 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/delo-1987427392.html
В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины
В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины - РИА Новости, 04.12.2024
В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины
Обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Сарове, возбуждено дело об убийстве двух человек, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T23:41
2024-12-04T23:49
происшествия
саров
россия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Сарове, возбуждено дело об убийстве двух человек, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области."Четвертого декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77- летней женщины с отчлененной головой", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
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саров
россия
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происшествия, саров, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саров, Россия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины

СК: в Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины, возбуждено дело

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Сарове, возбуждено дело об убийстве двух человек, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.
"Четвертого декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77- летней женщины с отчлененной головой", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - отмечается в сообщении.
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ПроисшествияСаровРоссияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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