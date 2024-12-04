https://ria.ru/20241204/delo-1987427392.html

В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины

В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины - РИА Новости, 04.12.2024

В Сарове нашли обезглавленный труп пожилой женщины

Обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Сарове, возбуждено дело об убийстве двух человек, сообщает... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T23:41

2024-12-04T23:41

2024-12-04T23:49

происшествия

саров

россия

нижегородская область

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 дек - РИА Новости. Обезглавленный труп пожилой женщины и тело пожилого мужчины с ножевыми ранениями обнаружили в Сарове, возбуждено дело об убийстве двух человек, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области."Четвертого декабря в одной из квартир дома по проспекту Ленина обнаружены тела 78-летнего мужчины с ножевыми ранениями и 77- летней женщины с отчлененной головой", - говорится в сообщении.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Производится детальный осмотр места происшествия, назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20241201/dtp-1986729727.html

саров

россия

нижегородская область

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происшествия, саров, россия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф)