https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html

В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем

В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем - РИА Новости, 04.12.2024

В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем

Запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро, заявил в среду советник президента США по национальной... РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-04T22:40

2024-12-04T22:40

2024-12-04T22:50

в мире

сша

китай

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведёт к быстрому истощению запасов боеприпасов", — отметил Салливан, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).Он отметил, что США должны извлечь уроки из событий последних трёх лет и подготовить оборонную промышленность не только для накопления запасов перед конфликтом, но и для активного наращивания производства в его ходе."Ключевой вывод — это необходимость создания оборонной индустрии, способной восстанавливать и увеличивать производство во время боевых действий, а не только до их начала", — добавил Салливан.

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в мире, сша, китай, джейк салливан