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В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем - РИА Новости, 04.12.2024
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22:40 04.12.2024 (обновлено: 22:50 04.12.2024)
https://ria.ru/20241204/ssha-1987424911.html
В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем
В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем - РИА Новости, 04.12.2024
В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем
Запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро, заявил в среду советник президента США по национальной... РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-04T22:40
2024-12-04T22:50
в мире
сша
китай
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведёт к быстрому истощению запасов боеприпасов", — отметил Салливан, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).Он отметил, что США должны извлечь уроки из событий последних трёх лет и подготовить оборонную промышленность не только для накопления запасов перед конфликтом, но и для активного наращивания производства в его ходе."Ключевой вывод — это необходимость создания оборонной индустрии, способной восстанавливать и увеличивать производство во время боевых действий, а не только до их начала", — добавил Салливан.
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в мире, сша, китай, джейк салливан
В мире, США, Китай, Джейк Салливан
В США рассказали, что произойдет в случае полномасштабной войны с Китаем

Белый дом: при полномасштабной войне с Китаем запасы оружия США быстро иссякнут

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 дек - РИА Новости. Запасы вооружений США в случае полномасштабного конфликта с Китаем будут истощены крайне быстро, заявил в среду советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Боже упаси, если мы окажемся в полномасштабной войне с КНР. Но любая война с такой страной и такой армией, как у Китая, приведёт к быстрому истощению запасов боеприпасов", — отметил Салливан, выступая в вашингтонском аналитическом Центре стратегических и международных исследований (CSIS).
Он отметил, что США должны извлечь уроки из событий последних трёх лет и подготовить оборонную промышленность не только для накопления запасов перед конфликтом, но и для активного наращивания производства в его ходе.
"Ключевой вывод — это необходимость создания оборонной индустрии, способной восстанавливать и увеличивать производство во время боевых действий, а не только до их начала", — добавил Салливан.
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