Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 17.03.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 17.03.2025

ОттаваКанада и Франция договорились об обмене разведданными
17 марта 2025, 23:54
757
Еще
В миреФранцияПарижКанадаМарк КарниЭммануэль МакронВведение Трампом пошлин на импорт
Игрок Локомотива Сергей ПиняевПиняев пропустит товарищеские матчи сборной России из-за травмы
17 марта 2025, 23:54
119
Еще
ФутболСпортРоссияЗамбияГренадаСергей ПиняевМихаил ГалактионовВалерий КарпинДинамо МоскваЛокомотив (Москва)
Украинские пожарныеВ Кременчуге прогремели взрывы
17 марта 2025, 23:52
1977
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКременчугВооруженные силы Украины
Автомобиль скорой помощиВ Белгороде ранены два человека после атак дронов ВСУ
17 марта 2025, 23:45
1340
Еще
БелгородБелгородский районПроисшествияБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
Президент США Джон КеннедиВо вторник США обнародуют документы об убийстве Кеннеди, заявил Трамп
17 марта 2025, 23:38
3934
Еще
В миреСШАДалласТехасДональд ТрампДжо Байден
Президент США Дональд Трамп на заседании кабинета министров Трамп оценил вероятность приглашения Путина в Белый дом
17 марта 2025, 23:37
25804
Еще
УкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинРоссияВ мире
Истребитель F-15Армия Ливана заявила, что ее позиции атакованы с сирийской территории
17 марта 2025, 23:35
758
Еще
В миреЛиванХермельСирияХезболла
Президент США Дональд ТрампУкраина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп
17 марта 2025, 23:34
2710
Еще
В миреУкраинаСШАВашингтон (штат)Дональд Трамп
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил, что переговоры по Украине вступают в критическую стадию
17 марта 2025, 23:33
52281
Еще
В миреУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинРоссияСША
Схиархимандрит ИлийПрощание со старцем Илием продлится всю ночь
17 марта 2025, 23:31
2108
Еще
Оптина пустыньОрловская областьПеределкиноАлексей Ноздрин
Футболист Марселя Адриен Рабьо (слева) и игрок Пари Сен-Жермен Вильян Пачо (справа) во время матча 26-го тура чемпионата Франции "Марсель" и "ПСЖ" осудили оскорбительные баннеры в адрес Рабьо
17 марта 2025, 23:28
250
Еще
ФутболСпортКатарАдриен РабьоПари Сен-Жермен (ПСЖ)ЮвентусЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Улица в ХарьковеСотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста
17 марта 2025, 23:22
10717
Еще
В миреХарьковУкраинаРоссия
Истребитель ВВС Израиля СМИ сообщили о жертвах израильских ударов по Сирии
17 марта 2025, 23:18
942
Еще
В миреСирияДеръа (город)ИзраильБашар АсадОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Последствия атаки БПЛА со стороны ВСУВ Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
17 марта 2025, 23:16
583
Еще
Воронежская областьАлександр Гусев (губернатор)Происшествия
Белый дом в ВашингтонеБелый дом не подтвердил выход США из группы по расследованиям против России
17 марта 2025, 23:14
1702
Еще
В миреРоссияУкраинаДональд ТрампДмитрий ПесковСША
Последствия обстрела со стороны ВСУУкраинские войска обстреляли Горловку "натовскими" снарядами
17 марта 2025, 23:11
1255
Еще
В миреГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСтирол
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
17 марта 2025, 23:09
9420
Еще
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКурская областьДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
Аэропорт Шереметьево имени А.С. Пушкина"Россия" временно выполняет рейсы Петербург-Москва без питания
17 марта 2025, 23:07
15638
Еще
Санкт-ПетербургМоскваРоссияАэрофлот
Журналист Такер КарлсонКарлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова
17 марта 2025, 23:05
5316
Еще
СШАРоссияТакер КарлсонДжо БайденВ мире
Владимир Зеленский Зеленский заявил о применении дальнобойных ракет
17 марта 2025, 23:02
59615
Еще
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийРустем УмеровВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала