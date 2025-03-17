https://ria.ru/20250317/tramp-2005604212.html
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что "смог убедить" Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:09:00+03:00
2025-03-17T23:09:00+03:00
2025-03-17T23:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "смог убедить" Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил. "Я завтра поговорю с президентом (России Владимиром) Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать", – сказал Трамп журналистам. В пятницу Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
https://ria.ru/20250317/tramp-2005603149.html
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Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Трамп заявил, что убедил Россию пока не атаковать окруженные подразделения ВСУ