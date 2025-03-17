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Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/tramp-2005604212.html
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ - РИА Новости, 17.03.2025
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ
Президент США Дональд Трамп заявил, что "смог убедить" Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:09:00+03:00
2025-03-17T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
курская область
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "смог убедить" Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил. "Я завтра поговорю с президентом (России Владимиром) Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать", – сказал Трамп журналистам. В пятницу Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
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в мире, россия, сша, курская область, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Курская область, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
Трамп заявил, что убедил Россию не атаковать окруженные подразделения ВСУ

Трамп заявил, что убедил Россию пока не атаковать окруженные подразделения ВСУ

© AP Photo / Carl CourtПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Carl Court
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что "смог убедить" Россию не предпринимать активных действий против окруженных украинских сил.
«
"Я завтра поговорю с президентом (России Владимиром) Путиным, чтобы спасти солдат, которые оказались в очень тяжелой ситуации. Они окружены российскими войсками. Если бы не я, их бы уже не было. Мне удалось убедить их пока ничего не предпринимать", – сказал Трамп журналистам.
В пятницу Трамп попросил российского президента пощадить полностью окруженных украинских военных. Путин заявил, что для реализации этого призыва киевское руководство должно приказать своим солдатам сложить оружие и сдаться в плен. На этом фоне Владимир Зеленский отказался признавать факт окружения ВСУ в Курской области, чем обрек украинских военнослужащих на гибель.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Провал ВСУ в Курской области не связан с помощью США, заявил Трамп
Вчера, 22:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАКурская областьДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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