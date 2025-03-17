https://ria.ru/20250317/tramp-2005605803.html

Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп

Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025

Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп

Украина и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:34:00+03:00

2025-03-17T23:34:00+03:00

2025-03-17T23:44:00+03:00

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Украина и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам."Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел", – сказал Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html

украина

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп