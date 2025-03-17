https://ria.ru/20250317/tramp-2005605803.html
Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп
Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп - РИА Новости, 17.03.2025
Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп
Украина и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:34:00+03:00
2025-03-17T23:34:00+03:00
2025-03-17T23:44:00+03:00
в мире
украина
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 17 мар – РИА Новости. Украина и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта, заявил президент США Дональд Трамп журналистам."Думаю, Украина этого хочет, я знаю – они хотят. Все игроки этого хотят. Кровопролитие происходит колоссальное, такое, какого мало кто видел", – сказал Трамп, выступая в Кеннеди-центре в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250317/ukraina-2005452540.html
украина
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, вашингтон (штат), дональд трамп
В мире, Украина, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп
Украина поддерживает необходимость завершения конфликта, заявил Трамп
Трамп: Украина и другие игроки поддерживают необходимость завершения конфликта