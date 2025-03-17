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Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста - РИА Новости, 17.03.2025
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23:22 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/kharkov-2005605029.html
Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста
Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста - РИА Новости, 17.03.2025
Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста
Сотрудники военкомата в Харькове на Украине сбили велосипедиста, после чего догнали его и силой усадили в свой микроавтобус, сообщило украинское издание... РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:22:00+03:00
2025-03-17T23:22:00+03:00
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине сбили велосипедиста, после чего догнали его и силой усадили в свой микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Харькове автомобиль ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал", - говорится в сообщении. В Харьковском областном военкомате заявили, что наезд на велосипедист якобы был непреднамеренным. "После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы предоставить необходимую помощь, однако велосипедист оставил место происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). При этом на опубликованном "Страной" видео видно, как после наезда автомобили с сотрудниками военкомата поехал за мужчиной. Позже издание сообщило, что сбитого велосипедиста сотрудники военкомата все же догнали и усадили в свой микроавтобус. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20250317/smi-2005601760.html
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в мире, харьков, украина, россия
В мире, Харьков, Украина, Россия
Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста

Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста и усадили в микроавтобус

© AP Photo / Leo CorreaУлица в Харькове
Улица в Харькове - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Leo Correa
Улица в Харькове. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине сбили велосипедиста, после чего догнали его и силой усадили в свой микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
"В Харькове автомобиль ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал", - говорится в сообщении.
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В Харьковском областном военкомате заявили, что наезд на велосипедист якобы был непреднамеренным.
"После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы предоставить необходимую помощь, однако велосипедист оставил место происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская).
При этом на опубликованном "Страной" видео видно, как после наезда автомобили с сотрудниками военкомата поехал за мужчиной. Позже издание сообщило, что сбитого велосипедиста сотрудники военкомата все же догнали и усадили в свой микроавтобус.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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