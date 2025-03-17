https://ria.ru/20250317/kharkov-2005605029.html

Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста

Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста - РИА Новости, 17.03.2025

Сотрудники военкомата в Харькове сбили велосипедиста

Сотрудники военкомата в Харькове на Украине сбили велосипедиста, после чего догнали его и силой усадили в свой микроавтобус, сообщило украинское издание... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:22:00+03:00

2025-03-17T23:22:00+03:00

2025-03-17T23:22:00+03:00

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МОСКВА, 17 мар – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Харькове на Украине сбили велосипедиста, после чего догнали его и силой усадили в свой микроавтобус, сообщило украинское издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "В Харькове автомобиль ТЦК (территориального центра комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) на ходу сбил велосипедиста. Мужчина бросил велосипед и убежал", - говорится в сообщении. В Харьковском областном военкомате заявили, что наезд на велосипедист якобы был непреднамеренным. "После инцидента военнослужащие остановили автомобиль, чтобы предоставить необходимую помощь, однако велосипедист оставил место происшествия", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в соцсети Facebook (запрещена в РФ как экстремистская). При этом на опубликованном "Страной" видео видно, как после наезда автомобили с сотрудниками военкомата поехал за мужчиной. Позже издание сообщило, что сбитого велосипедиста сотрудники военкомата все же догнали и усадили в свой микроавтобус. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250317/smi-2005601760.html

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