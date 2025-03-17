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СМИ сообщили о жертвах израильских ударов по Сирии - РИА Новости, 17.03.2025
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23:18 17.03.2025
https://ria.ru/20250317/sana-2005604849.html
СМИ сообщили о жертвах израильских ударов по Сирии
СМИ сообщили о жертвах израильских ударов по Сирии - РИА Новости, 17.03.2025
СМИ сообщили о жертвах израильских ударов по Сирии
Жертвами ударов израильских ВВС на окраинах города Деръа стали два человека, еще 19 получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA. РИА Новости, 17.03.2025
2025-03-17T23:18:00+03:00
2025-03-17T23:18:00+03:00
в мире
сирия
деръа (город)
израиль
башар асад
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Жертвами ударов израильских ВВС на окраинах города Деръа стали два человека, еще 19 получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA. "Два мирных жителя были убиты и 19 получили ранения различной степени тяжести в результате авиаударов, нанесенных израильскими самолетами на окраинах города Деръа", - пишет агентство. Ранее израильская армия сообщила о нанесении ударов по военным целям и объектам на юге Сирии, которые использовались армией бывшего сирийского президента Башара Асада. Израильская армия отмечает, что наличие военных объектов на юге Сирии представляет угрозу для Израиля. В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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сирия
деръа (город)
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в мире, сирия, деръа (город), израиль, башар асад, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Деръа (город), Израиль, Башар Асад, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
СМИ сообщили о жертвах израильских ударов по Сирии

SANA: жертвами израильских ударов по сирийской Деръа стали два человека

© AP Photo / Ariel SchalitИстребитель ВВС Израиля
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo / Ariel Schalit
Истребитель ВВС Израиля . Архивное фото
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БЕЙРУТ, 17 мар - РИА Новости. Жертвами ударов израильских ВВС на окраинах города Деръа стали два человека, еще 19 получили ранения, сообщает сирийское агентство SANA.
«
"Два мирных жителя были убиты и 19 получили ранения различной степени тяжести в результате авиаударов, нанесенных израильскими самолетами на окраинах города Деръа", - пишет агентство.
Ранее израильская армия сообщила о нанесении ударов по военным целям и объектам на юге Сирии, которые использовались армией бывшего сирийского президента Башара Асада.
Израильская армия отмечает, что наличие военных объектов на юге Сирии представляет угрозу для Израиля.
В конце ноября 2024 года вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. Восьмого декабря они вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода, который, по его словам, может занять до пяти лет.
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В миреСирияДеръа (город)ИзраильБашар АсадОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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