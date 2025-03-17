https://ria.ru/20250317/karlson-2005603810.html

Карлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова

Карлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова - РИА Новости, 17.03.2025

Карлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова

Американский журналист Такер Карлсон назвал закрытие телеканала RT в США администрацией бывшего президента США Джо Байдена посягательством на свободу слова,... РИА Новости, 17.03.2025

2025-03-17T23:05:00+03:00

2025-03-17T23:05:00+03:00

2025-03-17T23:05:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал закрытие телеканала RT в США администрацией бывшего президента США Джо Байдена посягательством на свободу слова, закрепленную в Первой поправке к Конституции США. "И они могут говорить, что Россия плохая, (журналисты RT якобы - ред.) агенты (президента РФ Владимира - ред.) Путина и все, что хотят. Мне лично все равно, но чего они не могут сделать, так это отменить Конституцию, потому что это не их право. Она существовала до их правления, и она, я надеюсь, сохранится после их ухода. Так что, я действительно не знаю и не понимаю, когда они отменили Первую поправку", - заявил Карлсон, обсуждая с американским журналистом Риком Санчесом прекращение работы RT в США на фоне введенных Байденом санкций. Санчес, который был вынужден прекратить сотрудничество с RT после введения санкций против телеканала в США, в интервью с Карлсоном отметил, что на телеканале работает "много умных людей", которые производят качественный контент, пользующийся широкой популярностью. Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов. В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных". Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.

https://ria.ru/20250307/rt-2003723734.html

https://ria.ru/20250316/putin-2005383315.html

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сша, россия, такер карлсон, джо байден, в мире