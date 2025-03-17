Карлсон назвал закрытие RT в США посягательством на свободу слова
Карлсон назвал закрытие телеканала RT в США посягательством на свободу слова
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 мар - РИА Новости. Американский журналист Такер Карлсон назвал закрытие телеканала RT в США администрацией бывшего президента США Джо Байдена посягательством на свободу слова, закрепленную в Первой поправке к Конституции США.
"И они могут говорить, что Россия плохая, (журналисты RT якобы - ред.) агенты (президента РФ Владимира - ред.) Путина и все, что хотят. Мне лично все равно, но чего они не могут сделать, так это отменить Конституцию, потому что это не их право. Она существовала до их правления, и она, я надеюсь, сохранится после их ухода. Так что, я действительно не знаю и не понимаю, когда они отменили Первую поправку", - заявил Карлсон, обсуждая с американским журналистом Риком Санчесом прекращение работы RT в США на фоне введенных Байденом санкций.
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Санчес, который был вынужден прекратить сотрудничество с RT после введения санкций против телеканала в США, в интервью с Карлсоном отметил, что на телеканале работает "много умных людей", которые производят качественный контент, пользующийся широкой популярностью.
Ранее американский журналист Бен Свонн, работавший в RT, обратился с письмом к президенту США Дональду Трампу с просьбой снять санкции с RT, Sputnik и АНО "Тв-Новости" (юрлицо телеканала RT), отметив, что запрет на работу российских СМИ, введенный прошлой администрацией, нарушает конституционное право страны, под письмом подписались еще ряд журналистов.
В сентябре занимавший тогда пост госсекретаря США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала успех RT одной из двух причин санкций США против российских СМИ наряду с выборами в самих Соединенных Штатах, которые прошли в ноябре. Она отметила, что США ввели санкции против RT за стандартную журналистскую деятельность, никто не обвиняет телеканал в распространении фейков - в вину ему ставят то, что он просто работает. При этом, по ее мнению, американская аудитория не воспринимает RT как российский канал, а относится к нему как источнику альтернативной точки зрения.