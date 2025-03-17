В Кременчуге прогремели взрывы
В Кременчуге после воздушной тревоги прогремели взрывы
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Взрывы прозвучали в городе Кременчуг Полтавской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский 24-й канал.
"Взрывы в Кременчуге", - говорится в сообщении СМИ, опубликованном в его Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Полтавской, а также в Киевской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях звучат сирены воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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