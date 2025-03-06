Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 06.03.2025 - РИА Новости
Архив за 06.03.2025

Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники ОтечестваМать участника СВО рассказала Путину о повестках на срочную службу
6 марта 2025, 23:59
6863
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинОбщество
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в БрюсселеЛидеры ЕС призвали ускорить решение проблемы транзита газа
6 марта 2025, 23:56
2608
СловакияУкраинаБратиславаЕврокомиссияЕвросоюзЕвросоветтранзит газа через УкраинуВ мире
Полина КудерметоваКудерметова сыграет с Александровой во втором круге турнира в США
6 марта 2025, 23:52
186
ТеннисСпортПолина КудерметоваКлэр ЛюЕкатерина АлександроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)
Президент США Дональд Трамп Трамп ответил на вопрос про идею Макрона о ядерном зонтике для Европы
6 марта 2025, 23:49
98458
В миреЕвропаРоссияЭммануэль МакронДональд ТрампФранцияЕвросоюз
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники ОтечестваМать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных
6 марта 2025, 23:47
1023
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИзюм (город)Владимир Путин
Флаги ЕС в Европейском квартале в БрюсселеЛидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева
6 марта 2025, 23:46
4713
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевЕвросоюз
Президент США Дональд ТрампТрамп сделал заявление о соглашении по миру на Украине
6 марта 2025, 23:45
70467
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд Трамп
Волейбольный мячПольский клуб снялся с волейбольного турнира из-за участия команд из России
6 марта 2025, 23:43
4953
ВолейболСпортДинамо (Москва)Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Международная федерация волейбола (FIVB)Суперлига (чемпионат России по волейболу среди мужчин)
Анна ЦивилеваЦивилева рассказала об успехах в производстве комплектующих для протезов
6 марта 2025, 23:40
436
ТехнологииРоссияМоскваСанкт-ПетербургАнна Цивилева
Флаги Украины и ЕС в БрюсселеЛидеры ЕС не утвердили инициативу Каллас по военной помощи Украине
6 марта 2025, 23:37
6874
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЕвросоюзКиевВ миреКайя КалласЕвросовет
Украинский флаг в КиевеРоссийский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной
6 марта 2025, 23:33
5664
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваЭммануэль МакронКир СтармерАндрей Келин
АзербайджанВ Азербайджане погибла сотрудница спецпредставительства Алиева
6 марта 2025, 23:33
9986
В миреАзербайджанИльхам Алиев
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в ВашингтонеСША планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT
6 марта 2025, 23:26
2632
В миреСШАГосударственный департамент США
Министр финансов США Скотт БессентВ администрации Трампа пригрозили России санкциями
6 марта 2025, 23:26
33406
В миреСШАРоссияУкраинаДональд ТрампСкотт БессентСанкции в отношении России
Дональд ТрампТрамп призвал избавиться от ядерного оружия
6 марта 2025, 23:26
46325
РоссияВ миреДональд ТрампСШАКитайВладимир ПутинНАТО
Дмитрий МиляевГлава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО
6 марта 2025, 23:22
78
Тульская областьТульская областьМоскваДмитрий МиляевВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники ОтечестваМедик из Ингушетии поблагодарила врачей, помогающих бойцам СВО
6 марта 2025, 23:21
403
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияВладимир Путин
Президент США Дональд ТрампТрамп заявил о прогрессе в переговорах с Россией и Украиной
6 марта 2025, 23:19
3639
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДональд ТрампСША
Снежный барсМинниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса
6 марта 2025, 23:18
245
КазаньКиргизияРоссияРустам МиннихановМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)снежный барсРеспублика Татарстан
Губернатор Смоленской области Василий АнохинСмоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов
6 марта 2025, 23:17
173
Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинВысшая школа экономики (ВШЭ)Московский авиационный институт
