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Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО

Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025

Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тульская область за последние пять лет вошла в число регионов - лидеров по выполнению задач нацпроектов, качеству жизни и... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:22:00+03:00

2025-03-06T23:22:00+03:00

2025-03-06T23:22:00+03:00

тульская область

тульская область

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тульская область за последние пять лет вошла в число регионов - лидеров по выполнению задач нацпроектов, качеству жизни и инвестиционной привлекательности; регион в настоящее время приступил к реализации новых национальных проектов, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в ходе рабочей встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в четверг в Москве. "В своей работе мы ориентируемся на запросы наших граждан, национальные проекты и цели, обозначенные президентом Владимиром Путиным. В рамках новых нацпроектов будем усиливать поддержку семей, создавать условия для дальнейшего развития экономики и обеспечения технологического лидерства. Все это напрямую повышает уровень жизни людей, а это главная задача, которую поставил президент при запуске нацпроектов", – привели в пресс-службе облправительства слова Миляева на встрече. Он отметил, что в Год защитника Отечества особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Для них предусмотрено более 70 мер поддержки, работает единый центр поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО "Герой 71". Регулярно оказывается помощь воинским частям, где служат туляки. Расширена программа "Герой 71", призванная создать условия для самореализации бойцов в мирной жизни, на участие в ней уже поступило свыше 500 заявок. В этой связи Миляев отметил важность принятия находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта, предоставляющего статус ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вторжения в приграничные регионы. На встрече были затронуты вопросы расселения аварийного жилого фонда, организации детского отдыха, развития системы здравоохранения и поддержки медиков. Глава области, в частности, отметил, что по федеральной программе ежегодно проводятся работы по модернизации действующих оздоровительных лагерей. Шла речь о целесообразности расширения программы и включения в нее мероприятий по реконструкции недействующих объектов оздоровления детей, в частности, лагерей "Космос" и "Восток". Губернатор также поделился областной практикой по предоставлению жилья медикам и выплат врачам пенсионного возраста. "Важно знать, чем живет регион, какие у него проблемы, и, конечно, интересна практика реализации принимаемых на федеральном уровне законов, правоприменение на местах", – сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Володин с своей стороны высоко оценил предложения главы Тульской области в части законотворчества и перспективного развития региона, а также отметил эффективную работу его руководства, отмечается на сайте. В заключение встречи Миляев предложил провести в этом году выездное заседание Совета Государственной Думы в Тульской области.

https://ria.ru/20241217/podderzhka-1989635088.html

https://ria.ru/20241113/milyaev-1983459025.html

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тульская область, москва, дмитрий миляев, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф