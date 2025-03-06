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Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО
Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО - РИА Новости, 06.03.2025
Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тульская область за последние пять лет вошла в число регионов - лидеров по выполнению задач нацпроектов, качеству жизни и... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:22:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тульская область за последние пять лет вошла в число регионов - лидеров по выполнению задач нацпроектов, качеству жизни и инвестиционной привлекательности; регион в настоящее время приступил к реализации новых национальных проектов, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев в ходе рабочей встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным в четверг в Москве. "В своей работе мы ориентируемся на запросы наших граждан, национальные проекты и цели, обозначенные президентом Владимиром Путиным. В рамках новых нацпроектов будем усиливать поддержку семей, создавать условия для дальнейшего развития экономики и обеспечения технологического лидерства. Все это напрямую повышает уровень жизни людей, а это главная задача, которую поставил президент при запуске нацпроектов", – привели в пресс-службе облправительства слова Миляева на встрече. Он отметил, что в Год защитника Отечества особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Для них предусмотрено более 70 мер поддержки, работает единый центр поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО "Герой 71". Регулярно оказывается помощь воинским частям, где служат туляки. Расширена программа "Герой 71", призванная создать условия для самореализации бойцов в мирной жизни, на участие в ней уже поступило свыше 500 заявок. В этой связи Миляев отметил важность принятия находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта, предоставляющего статус ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вторжения в приграничные регионы. На встрече были затронуты вопросы расселения аварийного жилого фонда, организации детского отдыха, развития системы здравоохранения и поддержки медиков. Глава области, в частности, отметил, что по федеральной программе ежегодно проводятся работы по модернизации действующих оздоровительных лагерей. Шла речь о целесообразности расширения программы и включения в нее мероприятий по реконструкции недействующих объектов оздоровления детей, в частности, лагерей "Космос" и "Восток". Губернатор также поделился областной практикой по предоставлению жилья медикам и выплат врачам пенсионного возраста. "Важно знать, чем живет регион, какие у него проблемы, и, конечно, интересна практика реализации принимаемых на федеральном уровне законов, правоприменение на местах", – сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы. Володин с своей стороны высоко оценил предложения главы Тульской области в части законотворчества и перспективного развития региона, а также отметил эффективную работу его руководства, отмечается на сайте. В заключение встречи Миляев предложил провести в этом году выездное заседание Совета Государственной Думы в Тульской области.
https://ria.ru/20241217/podderzhka-1989635088.html
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тульская область, москва, дмитрий миляев, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Тульская область, Тульская область, Москва, Дмитрий Миляев, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
Глава Тульской области обсудил со спикером Госдумы поддержку участников СВО
Дмитрий Миляев провел в Москве рабочую встречу с Вячеславом Володиным
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Тульская область
за последние пять лет вошла в число регионов - лидеров по выполнению задач нацпроектов, качеству жизни и инвестиционной привлекательности; регион в настоящее время приступил к реализации новых национальных проектов, сообщил губернатор области Дмитрий Миляев
в ходе рабочей встречи с председателем Госдумы Вячеславом Володиным
в четверг в Москве
.
"В своей работе мы ориентируемся на запросы наших граждан, национальные проекты и цели, обозначенные президентом Владимиром Путиным
. В рамках новых нацпроектов будем усиливать поддержку семей, создавать условия для дальнейшего развития экономики и обеспечения технологического лидерства. Все это напрямую повышает уровень жизни людей, а это главная задача, которую поставил президент при запуске нацпроектов", – привели в пресс-службе облправительства слова Миляева на встрече.
Он отметил, что в Год защитника Отечества особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей. Для них предусмотрено более 70 мер поддержки, работает единый центр поддержки ветеранов боевых действий и участников СВО "Герой 71". Регулярно оказывается помощь воинским частям, где служат туляки. Расширена программа "Герой 71", призванная создать условия для самореализации бойцов в мирной жизни, на участие в ней уже поступило свыше 500 заявок.
В этой связи Миляев отметил важность принятия находящегося на рассмотрении в Госдуме законопроекта, предоставляющего статус ветерана боевых действий военнослужащим, выполняющим задачи по отражению вторжения в приграничные регионы.
На встрече были затронуты вопросы расселения аварийного жилого фонда, организации детского отдыха, развития системы здравоохранения и поддержки медиков. Глава области, в частности, отметил, что по федеральной программе ежегодно проводятся работы по модернизации действующих оздоровительных лагерей. Шла речь о целесообразности расширения программы и включения в нее мероприятий по реконструкции недействующих объектов оздоровления детей, в частности, лагерей "Космос" и "Восток".
Губернатор также поделился областной практикой по предоставлению жилья медикам и выплат врачам пенсионного возраста.
"Важно знать, чем живет регион, какие у него проблемы, и, конечно, интересна практика реализации принимаемых на федеральном уровне законов, правоприменение на местах", – сказал Володин, слова которого приводятся на сайте Госдумы.
Володин с своей стороны высоко оценил предложения главы Тульской области в части законотворчества и перспективного развития региона, а также отметил эффективную работу его руководства, отмечается на сайте.
В заключение встречи Миляев предложил провести в этом году выездное заседание Совета Государственной Думы в Тульской области.