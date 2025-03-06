https://ria.ru/20250306/ukraina-2003512813.html

Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной

Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной - РИА Новости, 06.03.2025

Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной

Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:33:00+03:00

2025-03-06T23:33:00+03:00

2025-03-06T23:34:00+03:00

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Макрон ранее заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое длилось бы месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. "Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки – ред.)", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News. Посол вновь повторил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он указал на необходимость "очень серьезного подхода" к мирному урегулированию и "очень серьезного соглашения" по вопросам безопасности в Европе. Россия также выступает категорически против отправки западных военных на Украину, добавил глава российской дипмиссии. Накануне телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах отмечал, что идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются Владимиром Зеленским под давлением Стармера и Макрона в попытке обмануть президента США Дональда Трампа. Источник объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.

https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html

https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html

https://ria.ru/20250303/mid-2002754975.html

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