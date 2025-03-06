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Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:33 06.03.2025 (обновлено: 23:34 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003512813.html
Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной
Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной - РИА Новости, 06.03.2025
Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной
Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:33:00+03:00
2025-03-06T23:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
эммануэль макрон
кир стармер
андрей келин
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Макрон ранее заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое длилось бы месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия. "Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки – ред.)", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News. Посол вновь повторил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он указал на необходимость "очень серьезного подхода" к мирному урегулированию и "очень серьезного соглашения" по вопросам безопасности в Европе. Россия также выступает категорически против отправки западных военных на Украину, добавил глава российской дипмиссии. Накануне телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах отмечал, что идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются Владимиром Зеленским под давлением Стармера и Макрона в попытке обмануть президента США Дональда Трампа. Источник объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России. Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
https://ria.ru/20250306/evropa-2003284488.html
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в мире, украина, россия, москва, эммануэль макрон, кир стармер, андрей келин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Андрей Келин
Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной

Посол Келин назвал идею Макрона и Стармера о перемирии на Украине безумной

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Макрон ранее заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое длилось бы месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
"Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки – ред.)", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News.
Посол вновь повторил, что Москва готова к переговорам по Украине. Он указал на необходимость "очень серьезного подхода" к мирному урегулированию и "очень серьезного соглашения" по вопросам безопасности в Европе.
Россия также выступает категорически против отправки западных военных на Украину, добавил глава российской дипмиссии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Проснувшийся гигант расправляет плечи: Европа все сделает сама
Вчера, 08:00
Накануне телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах отмечал, что идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются Владимиром Зеленским под давлением Стармера и Макрона в попытке обмануть президента США Дональда Трампа. Источник объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Глава МИД Франции раскрыл цель предложенного перемирия на Украине
3 марта, 14:11
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваЭммануэль МакронКир СтармерАндрей Келин
 
 
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