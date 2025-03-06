Российский дипломат назвал идею о частичном перемирии на Украине безумной
Посол Келин назвал идею Макрона и Стармера о перемирии на Украине безумной
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Идея президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера о частичном перемирии на Украине длительностью в месяц является безумной, Россия на это не пойдет, и Запад прекрасно это знает, заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин.
Макрон ранее заявил, что вместе со Стармером выдвинул предложение о перемирии в воздухе, на море и в отношении энергоинфраструктуры на Украине, которое длилось бы месяц. При этом Макрон объяснил, что предложение не охватывает ситуацию на земле, утверждая, что из-за длины фронта было бы сложно проверить соблюдение такого перемирия.
"Это безумная идея. Мы никогда не примем это, и они прекрасно знают это. Мы примем только итоговую версию (мирной сделки – ред.)", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News.
Россия также выступает категорически против отправки западных военных на Украину, добавил глава российской дипмиссии.
Накануне телеканал RT со ссылкой на высокопоставленный источник в военно-дипломатических кругах отмечал, что идеи о перемирии в Черном море и отказе от ударов по энергетическим объектам устарели и озвучиваются Владимиром Зеленским под давлением Стармера и Макрона в попытке обмануть президента США Дональда Трампа. Источник объяснил, что идея перемирия в Черном море обсуждалась еще в 2023 году, когда была заключена "зерновая сделка", позволявшая морем вывозить украинское зерно. Однако обязательства по отношению к России выполнены не были, а вскоре выяснилось, что суда, предназначенные для вывоза зерна, на деле используются для поставок на Украину вооружения. Зеленский, выступающий теперь со схожим предложением, на самом деле не предлагает ничего нового и не говорит ничего об интересах Москвы, добавил источник. Он также указал, что идея отказа от ударов по энергообъектам не нова, при этом от ее обсуждения в свое время отказался Киев, решивший бить по мирной энергетической инфраструктуре в России.
Президент РФ Владимир Путин в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир.