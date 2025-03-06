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Смоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов - РИА Новости, 06.03.2025
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Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
23:17 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/studenty-2003511077.html
Смоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов
Смоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов - РИА Новости, 06.03.2025
Смоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов
Смоленская область вошла в число регионов-лидеров России по количеству зачисленных студентов за 2024 год, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:17:00+03:00
2025-03-06T23:17:00+03:00
смоленская область
смоленская область
россия
василий анохин
высшая школа экономики (вшэ)
московский авиационный институт
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Смоленская область вошла в число регионов-лидеров России по количеству зачисленных студентов за 2024 год, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин со ссылкой на исследование экспертов НИУ ВШЭ. "Наша область заняла третью позицию по приросту числа студентов среди регионов, вузы в которых набирают больше 1 тысячи поступивших. По данным авторов исследования, в 2024 году в наши учреждения высшего образования зачислено более 2300 молодых людей. Это на 24,5% больше в сравнении с предыдущим годом. В исследовании не учитывались военные, творческие и спортивные вузы. Вместе с ними число начавших обучение достигает более 5700 человек", - написал Анохин. По его мнению, рост количества выпускников школ, желающих поступить в смоленские вузы, объясняется повышением качества образования и понятными для молодых людей перспективами, включая трудоустройство на ведущих предприятиях региона. "Большой вклад в это внесли сетевые образовательные программы, реализуемые СмолГУ совместно с ведущими российскими вузами – МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и МГСУ. Вместе с Московским авиационным институтом готовят будущих строителей самолетов и вертолетов, проектировщиков ракет и ракетно-космических комплексов, с Бауманкой – создателей технологических машин и комплексов, с Вышкой – высококлассных ИТ-специалистов, а с МГСУ – инженеров-строителей. Обучаясь по этим направлениям, можно начать успешную карьеру уже с первых курсов", - пояснил Анохин.
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смоленская область, россия, василий анохин, высшая школа экономики (вшэ), московский авиационный институт
Смоленская область, Смоленская область, Россия, Василий Анохин, Высшая школа экономики (ВШЭ), Московский авиационный институт
Смоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов

Анохин: в Смоленской области в 2024 году зачислены в вузы 5700 студентов

© Фото : Правительство Смоленской областиГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© Фото : Правительство Смоленской области
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Смоленская область вошла в число регионов-лидеров России по количеству зачисленных студентов за 2024 год, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин со ссылкой на исследование экспертов НИУ ВШЭ.
«
"Наша область заняла третью позицию по приросту числа студентов среди регионов, вузы в которых набирают больше 1 тысячи поступивших. По данным авторов исследования, в 2024 году в наши учреждения высшего образования зачислено более 2300 молодых людей. Это на 24,5% больше в сравнении с предыдущим годом. В исследовании не учитывались военные, творческие и спортивные вузы. Вместе с ними число начавших обучение достигает более 5700 человек", - написал Анохин.
По его мнению, рост количества выпускников школ, желающих поступить в смоленские вузы, объясняется повышением качества образования и понятными для молодых людей перспективами, включая трудоустройство на ведущих предприятиях региона.
"Большой вклад в это внесли сетевые образовательные программы, реализуемые СмолГУ совместно с ведущими российскими вузами – МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и МГСУ. Вместе с Московским авиационным институтом готовят будущих строителей самолетов и вертолетов, проектировщиков ракет и ракетно-космических комплексов, с Бауманкой – создателей технологических машин и комплексов, с Вышкой – высококлассных ИТ-специалистов, а с МГСУ – инженеров-строителей. Обучаясь по этим направлениям, можно начать успешную карьеру уже с первых курсов", - пояснил Анохин.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий АнохинВысшая школа экономики (ВШЭ)Московский авиационный институт
 
 
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