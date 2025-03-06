Смоленская область вошла в топ регионов по количеству зачисленных студентов
Анохин: в Смоленской области в 2024 году зачислены в вузы 5700 студентов
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Смоленская область вошла в число регионов-лидеров России по количеству зачисленных студентов за 2024 год, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин со ссылкой на исследование экспертов НИУ ВШЭ.
«
"Наша область заняла третью позицию по приросту числа студентов среди регионов, вузы в которых набирают больше 1 тысячи поступивших. По данным авторов исследования, в 2024 году в наши учреждения высшего образования зачислено более 2300 молодых людей. Это на 24,5% больше в сравнении с предыдущим годом. В исследовании не учитывались военные, творческие и спортивные вузы. Вместе с ними число начавших обучение достигает более 5700 человек", - написал Анохин.
По его мнению, рост количества выпускников школ, желающих поступить в смоленские вузы, объясняется повышением качества образования и понятными для молодых людей перспективами, включая трудоустройство на ведущих предприятиях региона.
"Большой вклад в это внесли сетевые образовательные программы, реализуемые СмолГУ совместно с ведущими российскими вузами – МАИ, МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИУ ВШЭ и МГСУ. Вместе с Московским авиационным институтом готовят будущих строителей самолетов и вертолетов, проектировщиков ракет и ракетно-космических комплексов, с Бауманкой – создателей технологических машин и комплексов, с Вышкой – высококлассных ИТ-специалистов, а с МГСУ – инженеров-строителей. Обучаясь по этим направлениям, можно начать успешную карьеру уже с первых курсов", - пояснил Анохин.
Анохин: межвузовский кампус в Смоленске станет новой точкой притяжения
13 сентября 2024, 18:42