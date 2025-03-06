https://ria.ru/20250306/es-2003514527.html

Лидеры ЕС призвали ускорить решение проблемы транзита газа

Лидеры ЕС призвали ускорить решение проблемы транзита газа - РИА Новости, 06.03.2025

Лидеры ЕС призвали ускорить решение проблемы транзита газа

Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы, следует из... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:56:00+03:00

2025-03-06T23:56:00+03:00

2025-03-06T23:56:00+03:00

словакия

украина

братислава

еврокомиссия

евросоюз

евросовет

транзит газа через украину

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры ЕС призвали Еврокомиссию, Словакию и Украину ускорить поиск решения "проблемы транзита газа" с учетом обеспокоенности Братиславы, следует из согласованных 26 из 27 странами Евросоюза письменных выводов по итогам встречи в верхах. "Евросовет призывает Еврокомиссию, Словакию и Украину нарастить усилия по поиску эффективных решений проблемы транзита газа, принимая во внимание обеспокоенность, высказанную Словакией", - указывается в документе.

https://ria.ru/20250306/es-2003513703.html

словакия

украина

братислава

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словакия, украина, братислава, еврокомиссия, евросоюз, евросовет, транзит газа через украину, в мире