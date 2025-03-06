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Трамп сделал заявление о соглашении по миру на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:45 06.03.2025 (обновлено: 23:51 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tramp-2003513608.html
Трамп сделал заявление о соглашении по миру на Украине
Трамп сделал заявление о соглашении по миру на Украине - РИА Новости, 06.03.2025
Трамп сделал заявление о соглашении по миру на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку "у них нет выбора". РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:45:00+03:00
2025-03-06T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку "у них нет выбора"."Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя перспективы урегулирования конфликта.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
https://ria.ru/20250306/ukraina-2003298292.html
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в мире, украина, россия, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Дональд Трамп
Трамп сделал заявление о соглашении по миру на Украине

Трамп: Россия и Украина хотят заключить мир, потому что у них нет выбора

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Украина хотят заключить соглашение по урегулированию конфликта, поскольку "у них нет выбора".
"Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор. Я также думаю, что Россия хочет заключить сделку, потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже", - сообщил он журналистам в Белом доме, комментируя перспективы урегулирования конфликта.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Ведь предупреждали: мирный план Трампа по Украине оказался хитрой ловушкой
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДональд Трамп
 
 
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