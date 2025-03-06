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Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева - РИА Новости, 06.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
23:46 06.03.2025 (обновлено: 23:59 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/es-2003513703.html
Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева
Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева - РИА Новости, 06.03.2025
Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева
Лидеры 26 из 27 стран ЕС по итогам саммита договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, следует из письменных выводов... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:46:00+03:00
2025-03-06T23:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры 26 из 27 стран ЕС по итогам саммита договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, следует из письменных выводов встречи в верхах."В свете переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире Евросоюз и государства-члены готовы и далее вносить вклад в гарантии безопасности на основе их соответствующих компетенций и возможностей в соответствии с международным правом", - указывается в документе.Там также обещали "вносить вклад в подготовку и оснащение вооруженных сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью".
https://ria.ru/20250306/es-2003514527.html
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в мире, украина, киев, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Евросоюз
Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева

Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над гарантиями безопасности Киева

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе
Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги ЕС в Европейском квартале в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры 26 из 27 стран ЕС по итогам саммита договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, следует из письменных выводов встречи в верхах.
"В свете переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире Евросоюз и государства-члены готовы и далее вносить вклад в гарантии безопасности на основе их соответствующих компетенций и возможностей в соответствии с международным правом", - указывается в документе.
Там также обещали "вносить вклад в подготовку и оснащение вооруженных сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью".
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