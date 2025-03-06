https://ria.ru/20250306/es-2003513703.html

Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева

Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева - РИА Новости, 06.03.2025

Лидеры 26 и 27 стран ЕС договорились работать над безопасностью для Киева

Лидеры 26 из 27 стран ЕС по итогам саммита договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, следует из письменных выводов... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:46:00+03:00

2025-03-06T23:46:00+03:00

2025-03-06T23:59:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Лидеры 26 из 27 стран ЕС по итогам саммита договорились продолжать работу над обеспечением гарантий безопасности для Украины, следует из письменных выводов встречи в верхах."В свете переговоров о всеобъемлющем, справедливом и прочном мире Евросоюз и государства-члены готовы и далее вносить вклад в гарантии безопасности на основе их соответствующих компетенций и возможностей в соответствии с международным правом", - указывается в документе.Там также обещали "вносить вклад в подготовку и оснащение вооруженных сил Украины и активизировать работу по дальнейшей поддержке и развитию оборонной промышленности Украины и углублению ее сотрудничества с европейской оборонной промышленностью".

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в мире, украина, киев, евросоюз