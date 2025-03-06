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Минниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса - РИА Новости, 06.03.2025
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23:18 06.03.2025
https://ria.ru/20250306/bars-2003511224.html
Минниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса
Минниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса - РИА Новости, 06.03.2025
Минниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса
Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", которая пройдет в Казани, позволит выработать единые международные... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:18:00+03:00
2025-03-06T23:18:00+03:00
казань
киргизия
россия
рустам минниханов
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
снежный барс
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", которая пройдет в Казани, позволит выработать единые международные стандарты и подходы к защите снежного барса, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов. "Уверен, мероприятие позволит выработать единые международные стандарты и подходы к защите снежного барса, которые будут учитывать различные условия в местах его обитания", - сказал Минниханов в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению конференции. По его словам, конференция - это уникальная платформа для объединения экспертов, ученых и государственных органов из разных стран, обмена знаниями и опытом по сохранению снежного барса, находящего под угрозой исчезновения. Председатель общего собрания межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов отметил, что для участия в конференции приглашены все страны, которые имеют возможность говорить об обитании на их территории снежного барса. Это такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Монголия, Непал, Бутан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Россия. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" пройдет в Казани 13-15 марта. Ожидается, что в ней примут участие мировые эксперты в области сохранения снежного барса из 12 стран. Они обменяются опытом и обсудят инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения, вклад государственно-частного партнерства в сохранение биоразнообразия, актуальные методы взаимодействия с местным населением в местах обитания диких животных, привлечение волонтеров к природоохранной работе. Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и межрегиональная ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис". Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана в 2022 году в Майминском районе Республики Алтай началось строительство центра "Снежный барс", где в естественной среде обитания будут разводить ирбисов. На территории центра возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс. Также организовано сотрудничество с Киргизией, принята совместная научная программа восстановления популяции снежного барса. Первые особи снежного барса - два самца Батыр и Жаниш и самка Умай - уже обживаются в научном центре с октября 2024 года.
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казань, киргизия, россия, рустам минниханов, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), снежный барс
Казань, Киргизия, Россия, Рустам Минниханов, Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России), снежный барс
Минниханов рассказал о предстоящей конференции по защите снежного барса

Минниханов: конференция в Казани определит стандарты защиты снежного барса

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСнежный барс
Снежный барс - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Снежный барс. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 6 мар - РИА Новости. Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий", которая пройдет в Казани, позволит выработать единые международные стандарты и подходы к защите снежного барса, заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.
"Уверен, мероприятие позволит выработать единые международные стандарты и подходы к защите снежного барса, которые будут учитывать различные условия в местах его обитания", - сказал Минниханов в ходе заседания оргкомитета по подготовке и проведению конференции.
По его словам, конференция - это уникальная платформа для объединения экспертов, ученых и государственных органов из разных стран, обмена знаниями и опытом по сохранению снежного барса, находящего под угрозой исчезновения.
Председатель общего собрания межрегиональной ассоциации "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис" Али Узденов отметил, что для участия в конференции приглашены все страны, которые имеют возможность говорить об обитании на их территории снежного барса. Это такие страны, как Китай, Индия, Пакистан, Монголия, Непал, Бутан, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Россия.
Международная конференция "Изучение и сохранение снежного барса в мире. Объединение усилий" пройдет в Казани 13-15 марта. Ожидается, что в ней примут участие мировые эксперты в области сохранения снежного барса из 12 стран. Они обменяются опытом и обсудят инновационные подходы к изучению и сохранению ирбиса, актуальные угрозы для вида и меры их предотвращения, вклад государственно-частного партнерства в сохранение биоразнообразия, актуальные методы взаимодействия с местным населением в местах обитания диких животных, привлечение волонтеров к природоохранной работе.
Организаторами мероприятия выступают Минприроды России, правительство Татарстана и межрегиональная ассоциация "Центр по изучению и сохранению снежного барса "Ирбис".
Татарстан уже несколько лет занимается изучением проблем сохранения и разведения в дикой природе снежного барса - символа республики. По инициативе главы Татарстана в 2022 году в Майминском районе Республики Алтай началось строительство центра "Снежный барс", где в естественной среде обитания будут разводить ирбисов. На территории центра возведены научно-исследовательский корпус с лабораторией, жилые дома для научных сотрудников, ветеринарный блок, хозяйственный блок, вольерный комплекс. Также организовано сотрудничество с Киргизией, принята совместная научная программа восстановления популяции снежного барса. Первые особи снежного барса - два самца Батыр и Жаниш и самка Умай - уже обживаются в научном центре с октября 2024 года.
Снежные барсы в научном центре по сохранению барсов на Алтае - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Первые снежные барсы обживаются в научном центре на Алтае
Вчера, 22:16
 
КазаньКиргизияРоссияРустам МиннихановМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)снежный барс
 
 
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