https://ria.ru/20250306/nyt-2003512272.html

США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT

США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT - РИА Новости, 06.03.2025

США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT

Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно... РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:26:00+03:00

2025-03-06T23:26:00+03:00

2025-03-06T23:39:00+03:00

в мире

сша

государственный департамент сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1a/2001752644_0:118:3223:1931_1920x0_80_0_0_b8fae32b356d6ccc4782db802c6eb36f.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем, сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников."Высокопоставленные чиновники госдепартамента разработали планы по закрытию дюжины консульств за рубежом к этому лету и рассматривают возможность закрытия еще многих миссий, что может нанести удар по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведывательной информации", - пишет издание.Отмечается, что США также планируют уволить многих местных граждан, которые работают в сотнях его миссий по всему миру. По данным New York Times, эти сотрудники составляют две трети рабочей силы ведомства и формируют основу знаний американских дипломатов об их среде во многих странах.По словам двух анонимных американских чиновников, усилия по сокращению дипломатических должностей и зарубежного персонала являются частью внутренней кампании по сокращению бюджета госдепартамента, который может достичь 20%.

https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html

https://ria.ru/20250306/uitkoff-2003502887.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, государственный департамент сша