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США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT - РИА Новости, 06.03.2025
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23:26 06.03.2025 (обновлено: 23:39 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/nyt-2003512272.html
США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT
США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT - РИА Новости, 06.03.2025
США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT
Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:26:00+03:00
2025-03-06T23:39:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем, сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников."Высокопоставленные чиновники госдепартамента разработали планы по закрытию дюжины консульств за рубежом к этому лету и рассматривают возможность закрытия еще многих миссий, что может нанести удар по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведывательной информации", - пишет издание.Отмечается, что США также планируют уволить многих местных граждан, которые работают в сотнях его миссий по всему миру. По данным New York Times, эти сотрудники составляют две трети рабочей силы ведомства и формируют основу знаний американских дипломатов об их среде во многих странах.По словам двух анонимных американских чиновников, усилия по сокращению дипломатических должностей и зарубежного персонала являются частью внутренней кампании по сокращению бюджета госдепартамента, который может достичь 20%.
https://ria.ru/20250306/evropa-2003499426.html
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в мире, сша, государственный департамент сша
В мире, США, Государственный департамент США
США планируют закрыть дюжины консульств по всему миру, пишет NYT

NYT: Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США за рубежом

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Госдеп разработал план по закрытию дюжины консульств США и увольнению множества иностранных сотрудников в своих миссиях по всему миру, что может негативно сказаться на сборе разведданных и отношениях Штатов с зарубежьем, сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"Высокопоставленные чиновники госдепартамента разработали планы по закрытию дюжины консульств за рубежом к этому лету и рассматривают возможность закрытия еще многих миссий, что может нанести удар по усилиям правительства США по налаживанию партнерских отношений и сбору разведывательной информации", - пишет издание.
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Отмечается, что США также планируют уволить многих местных граждан, которые работают в сотнях его миссий по всему миру. По данным New York Times, эти сотрудники составляют две трети рабочей силы ведомства и формируют основу знаний американских дипломатов об их среде во многих странах.
По словам двух анонимных американских чиновников, усилия по сокращению дипломатических должностей и зарубежного персонала являются частью внутренней кампании по сокращению бюджета госдепартамента, который может достичь 20%.
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