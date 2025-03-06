Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 06.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:26 06.03.2025 (обновлено: 23:49 06.03.2025)
https://ria.ru/20250306/tramp-2003512058.html
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 06.03.2025
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией. РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:26:00+03:00
2025-03-06T23:49:00+03:00
россия
в мире
дональд трамп
сша
китай
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_0:44:2954:1706_1920x0_80_0_0_6af21d718d7b4f209a60de63900d6cb1.jpg
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией."Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия", — отметил он. По словам хозяина Белого дома, мощность этого типа вооружений сумасшедшая."Было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация", — подчеркнул президент. Трамп отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной", — пояснил американский лидер. Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Российский лидер 21 февраля 2023-го в послании Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html
https://ria.ru/20250306/rossiya-2003455675.html
россия
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/05/2003130965_223:0:2954:2048_1920x0_80_0_0_078e60f9ed62f6bbfe56fd5858b45623.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, дональд трамп, сша, китай, владимир путин, нато
Россия, В мире, Дональд Трамп, США, Китай, Владимир Путин, НАТО
Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Трамп заявил о желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации

© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией.
«
"Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия", — отметил он.
По словам хозяина Белого дома, мощность этого типа вооружений сумасшедшая.
"Было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация", — подчеркнул президент.
Трамп отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая.
"Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной", — пояснил американский лидер.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля 2023, 09:50
Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российский лидер 21 февраля 2023-го в послании Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Россия учтет заявление Макрона о ядерном оружии в оборонном планировании
Вчера, 17:33
 
РоссияВ миреДональд ТрампСШАКитайВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала