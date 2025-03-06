Трамп призвал избавиться от ядерного оружия
Трамп заявил о желании начать переговоры с Россией о денуклеаризации
© AP Photo / Win McNameeДональд Трамп
© AP Photo / Win McNamee
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией.
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"Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия", — отметил он.
По словам хозяина Белого дома, мощность этого типа вооружений сумасшедшая.
"Было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация", — подчеркнул президент.
"Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной", — пояснил американский лидер.
Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3)
22 февраля 2023, 09:50
Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Российский лидер 21 февраля 2023-го в послании Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.