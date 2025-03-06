https://ria.ru/20250306/tramp-2003512058.html

Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Трамп призвал избавиться от ядерного оружия - РИА Новости, 06.03.2025

Трамп призвал избавиться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией. РИА Новости, 06.03.2025

2025-03-06T23:26:00+03:00

2025-03-06T23:26:00+03:00

2025-03-06T23:49:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 6 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал избавиться от ядерного оружия и выразил надежду на переговоры о денуклеаризации с Россией."Будет здорово, если все избавятся от ядерного оружия", — отметил он. По словам хозяина Белого дома, мощность этого типа вооружений сумасшедшая."Было бы хорошо, если бы произошла денуклеаризация", — подчеркнул президент. Трамп отметил, что в свой прошлый срок продвигался в контактах о ядерном разоружении с Россией, говорил с руководством Китая."Я бы очень хотел начать эти переговоры. Денуклеаризация была бы невероятной", — пояснил американский лидер. Владимир Путин 19 ноября 2024 года подписал указ, утверждающий обновленную ядерную доктрину. Базовый принцип документа: ядерное оружие — это крайняя мера для защиты суверенитета страны. В Кремле не раз отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Российский лидер 21 февраля 2023-го в послании Федеральному собранию заявил, что государство приостанавливает участие в российско-американском Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие государства, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО.

https://ria.ru/20230222/snv-3-1853579224.html

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россия, в мире, дональд трамп, сша, китай, владимир путин, нато