Мать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных
Ананичева предложила включить взрослых детей в пособие за гибель участника СВО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мать Героя России, педагог из белгородской школы, Татьяна Ананичева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила включить совершеннолетних детей погибших военнослужащих в список правопреемников выплат, подчеркнув, что совершеннолетние дети, оставшиеся без родителей, также нуждаются в финансовой поддержке.
В четверг президент встретился с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". На встрече Ананичева рассказала о своём сыне, гвардии майоре Александре Михайловиче, который погиб 11 июня 2022 года под Изюмом. Женщина работает учителем в школе, носящей имя её сына, и вспомнила, как для Александра была значимой встреча с Путиным на рождественской службе во время учёбы в Московском Суворовском училище. Несмотря на горечь утраты, Татьяна и её семья продолжают жить ради памяти сына и его дочерей, помогая сослуживцам и поддерживая их.
"Я бы тоже очень хотела обратиться к вам с предложением для выплаты по случаю гибели в список родственников включить ребят, детей, которые достигли 18 лет. Ведь мы все здесь родители, и каждый своего ребенка старается до конца наших дней опекать и помогать им. А эти дети, они остаются и без родителей, и без какой-то финансовой помощи", - сказала педагог.
По ее мнению, в каждой семье справедливо делить выплаты поровну, включая в этот список и совершеннолетних детей.
Замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что финансовая нагрузка на государство при этом не увеличится, так как правопреемниками будут становиться в равных долях родители и дети. По ее словам, большинство из этих совершеннолетних детей — студенты. Для них это будет важная поддержка, позволяющая продолжать учебу, добавила замминистра.