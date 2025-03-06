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Мать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных - РИА Новости, 06.03.2025
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Мать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных
Мать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных - РИА Новости, 06.03.2025
Мать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных
Мать Героя России, педагог из белгородской школы, Татьяна Ананичева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила включить совершеннолетних... РИА Новости, 06.03.2025
2025-03-06T23:47:00+03:00
2025-03-06T23:47:00+03:00
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мать Героя России, педагог из белгородской школы, Татьяна Ананичева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила включить совершеннолетних детей погибших военнослужащих в список правопреемников выплат, подчеркнув, что совершеннолетние дети, оставшиеся без родителей, также нуждаются в финансовой поддержке. В четверг президент встретился с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". На встрече Ананичева рассказала о своём сыне, гвардии майоре Александре Михайловиче, который погиб 11 июня 2022 года под Изюмом. Женщина работает учителем в школе, носящей имя её сына, и вспомнила, как для Александра была значимой встреча с Путиным на рождественской службе во время учёбы в Московском Суворовском училище. Несмотря на горечь утраты, Татьяна и её семья продолжают жить ради памяти сына и его дочерей, помогая сослуживцам и поддерживая их. "Я бы тоже очень хотела обратиться к вам с предложением для выплаты по случаю гибели в список родственников включить ребят, детей, которые достигли 18 лет. Ведь мы все здесь родители, и каждый своего ребенка старается до конца наших дней опекать и помогать им. А эти дети, они остаются и без родителей, и без какой-то финансовой помощи", - сказала педагог. По ее мнению, в каждой семье справедливо делить выплаты поровну, включая в этот список и совершеннолетних детей. Замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что финансовая нагрузка на государство при этом не увеличится, так как правопреемниками будут становиться в равных долях родители и дети. По ее словам, большинство из этих совершеннолетних детей — студенты. Для них это будет важная поддержка, позволяющая продолжать учебу, добавила замминистра.
https://ria.ru/20250306/svo-2003502060.html
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общество, россия, изюм (город), владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Изюм (город), Владимир Путин
Мать Героя России предложила поддержать взрослых детей погибших военных

Ананичева предложила включить взрослых детей в пособие за гибель участника СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества"
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мать Героя России, педагог из белгородской школы, Татьяна Ананичева в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным предложила включить совершеннолетних детей погибших военнослужащих в список правопреемников выплат, подчеркнув, что совершеннолетние дети, оставшиеся без родителей, также нуждаются в финансовой поддержке.
В четверг президент встретился с сотрудницами и подопечными фонда "Защитники Отечества". На встрече Ананичева рассказала о своём сыне, гвардии майоре Александре Михайловиче, который погиб 11 июня 2022 года под Изюмом. Женщина работает учителем в школе, носящей имя её сына, и вспомнила, как для Александра была значимой встреча с Путиным на рождественской службе во время учёбы в Московском Суворовском училище. Несмотря на горечь утраты, Татьяна и её семья продолжают жить ради памяти сына и его дочерей, помогая сослуживцам и поддерживая их.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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"Я бы тоже очень хотела обратиться к вам с предложением для выплаты по случаю гибели в список родственников включить ребят, детей, которые достигли 18 лет. Ведь мы все здесь родители, и каждый своего ребенка старается до конца наших дней опекать и помогать им. А эти дети, они остаются и без родителей, и без какой-то финансовой помощи", - сказала педагог.
По ее мнению, в каждой семье справедливо делить выплаты поровну, включая в этот список и совершеннолетних детей.
Замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева подчеркнула, что финансовая нагрузка на государство при этом не увеличится, так как правопреемниками будут становиться в равных долях родители и дети. По ее словам, большинство из этих совершеннолетних детей — студенты. Для них это будет важная поддержка, позволяющая продолжать учебу, добавила замминистра.
Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО Защитники Отечества - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияИзюм (город)Владимир Путин
 
 
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