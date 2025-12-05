Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 05.12.2025 - РИА Новости
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Архив за 05.12.2025

Посол России в Великобритании Андрей КелинУ Британии был "Новичок" во время инцидента в Солсбери, заявил Келин
5 декабря 2025, 23:53
4233
Еще
В миреРоссияСолсбериВеликобританияСергей СкрипальАндрей КелинГлавное разведывательное управление РФСкотленд-ЯрдФорин-офис
Здание Государственного департамента США в ВашингтонеВ США одобрили продажу Дании системы ПВО на 3 миллиарда долларов
5 декабря 2025, 23:50
684
Еще
В миреДанияГосударственный департамент СШАМинистерство обороны США
Президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения победителей международной премии #МЫВМЕСТЕВ Москве завершился международный форум "Мы вместе"
5 декабря 2025, 23:45
810
Еще
ОбществоРоссияМосква
Автомобиль украинской полицииВо Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП
5 декабря 2025, 23:40
1012
Еще
Львовская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
Самолет МЧСПострадавшую при атаке на Севастополь девочку отправили на лечение в Москву
5 декабря 2025, 23:39
4127
Еще
Специальная военная операция на УкраинеМоскваСевастопольРоссияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026Узбекистан сыграет против Роналду! Итоги жеребьевки ЧМ-2026
5 декабря 2025, 23:36
80758
Еще
ФутболСпортАнонсы и трансляции матчейЧМ по футболу 2026
Здание Госдепартамента в СШАГосдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей
5 декабря 2025, 23:33
5060
Еще
В миреЛиванГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАСША
Медик делает прививку от гриппаВ России практически завершилась вакцинация от гриппа, заявил Мурашко
5 декабря 2025, 23:29
547
Еще
Здоровье - ОбществоРоссияМихаил Мурашко
Андрей РублевРублев одержал победу на старте гранд-финала UTS
5 декабря 2025, 23:26
509
Еще
ТеннисСпортАндрей РублевАлекс де МинаурАдриан Маннарино
Председатель Следственного комитета России Александр БастрыкинБастрыкин заинтересовался делом бойца, устроившего спарринг с памятником
5 декабря 2025, 23:26
10318
Еще
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
Герб России на здании Государственной думы РоссииВ ГД рассказали, какие документы нужны для повышенной пенсии в 2026 году
5 декабря 2025, 23:17
7265
Еще
ОбществоГосдума РФЛДПР
Председатель СК России Александр БастрыкинБастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах
5 декабря 2025, 23:17
500
Еще
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
ВоеннопленныйПленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев
5 декабря 2025, 23:12
2956
Еще
Специальная военная операция на УкраинеБатальон "Азов"*УкраинаВооруженные силы Украины
Уличный термометрВильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири
5 декабря 2025, 23:06
3515
Еще
Северный Ледовитый океанРоссияКрасноярский крайРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
ИндияВ Ассоциации туроператоров оценили безвиз между Индией и Россией
5 декабря 2025, 23:05
2561
Еще
ТуризмИндияРоссияМоскваВладимир ПутинНарендра МодиАссоциация туроператоров России (АТОР)Интурист
Салтанат МеденоваДействующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России
5 декабря 2025, 23:03
958
Еще
ЕдиноборстваСпортБоксЧемпионат России по боксу
Александр Головин"Брест" победил "Монако" в Лиге 1, Головина заменили
5 декабря 2025, 22:59
1154
Еще
ФутболСпортФранцияАлександр ГоловинЛюдовик АжоркМонакоБрестЧемпионат Франции по футболу (Лига 1)
Андрей ЕрмакЕрмака исключили из состава СНБО Украины
5 декабря 2025, 22:58
2209
Еще
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДело Миндича
Футбол. РПЛ. Матч Динамо (Москва) - Спартак (Москва)"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ
5 декабря 2025, 22:57
2518
Еще
ФутболСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
Здание резиденции президента Молдавии в КишиневеВ Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог
5 декабря 2025, 22:56
524
Еще
В миреМолдавияКишинев
Еще 20 материалов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала