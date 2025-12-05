Рейтинг@Mail.ru
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев - РИА Новости, 05.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
23:12 05.12.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный
Военнопленный - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Военнопленный. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Боевики "Азова"* могли добить раненых сослуживцев по пути к точке эвакуации за оставление позиций, рассказал пленный из третьей отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* ) Андрей Прытов.
Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
Федеральная служба по финансовому мониторингу - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Боевика "Азова"* внесли в список террористов
3 декабря, 19:15
"Когда мы выходили, по нам стреляли свои. Был приказ нас отстреливать, чтобы мы возвращались назад и восстанавливали эту позицию. Но я не послушался и перешел на другую позицию, в которой было намного безопаснее", - сказал Прытов.
По словам пленного, после того как по боевикам открыли огонь, некоторые военнослужащие бригады вернулись на прежнюю позицию.
"Эти люди пропали без вести. Их или убили, или они сдались в плен, или же их убили свои. После этого я вывел еще одного раненого. Это не понравилось моим командирам. И они вызвали меня на командный пункт. Когда я туда пришел, меня избили, начали на меня психологически давить", - поделился пленный.
Прытов сдался в плен после того, как его одного отправили восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь раненым.
"И выбраться из этого ада было возможно только или убитым, или раненым. И то не точно. Потому что раненых, когда они выходили 6 километров до точки эвакуации - их могли тоже убить", - рассказал Прытов.
* Террористическая организация, запрещенная в России
