https://ria.ru/20251205/plennyj-2060232245.html
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев - РИА Новости, 05.12.2025
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев
Боевики "Азова"* могли добить раненых сослуживцев по пути к точке эвакуации за оставление позиций, рассказал пленный из третьей отдельной штурмовой бригады... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T23:12:00+03:00
2025-12-05T23:12:00+03:00
2025-12-05T23:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
батальон "азов"*
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_0:259:3072:1987_1920x0_80_0_0_00971f0b3260bb0b3d696f7c2729e1e9.jpg
https://ria.ru/20251203/ukraina-2059603381.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001546479_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_89b0850be99338bb34d9b92b7f31faab.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
батальон "азов"*, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Батальон "Азов"*, Украина, Вооруженные силы Украины
Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев
РИА Новости: пленный рассказал, как боевики "Азова" добивали раненых сослуживцев
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Боевики "Азова"* могли добить раненых сослуживцев по пути к точке эвакуации за оставление позиций, рассказал пленный из третьей отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* ) Андрей Прытов.
Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.
"Когда мы выходили, по нам стреляли свои. Был приказ нас отстреливать, чтобы мы возвращались назад и восстанавливали эту позицию. Но я не послушался и перешел на другую позицию, в которой было намного безопаснее", - сказал Прытов.
По словам пленного, после того как по боевикам открыли огонь, некоторые военнослужащие бригады вернулись на прежнюю позицию.
"Эти люди пропали без вести. Их или убили, или они сдались в плен, или же их убили свои. После этого я вывел еще одного раненого. Это не понравилось моим командирам. И они вызвали меня на командный пункт. Когда я туда пришел, меня избили, начали на меня психологически давить", - поделился пленный.
Прытов сдался в плен после того, как его одного отправили восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь раненым.
"И выбраться из этого ада было возможно только или убитым, или раненым. И то не точно. Потому что раненых, когда они выходили 6 километров до точки эвакуации - их могли тоже убить", - рассказал Прытов.
* Террористическая организация, запрещенная в России