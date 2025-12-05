Пленный рассказал, как боевики "Азова"* добивали раненых сослуживцев

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Боевики "Азова"* могли добить раненых сослуживцев по пути к точке эвакуации за оставление позиций, рассказал пленный из третьей отдельной штурмовой бригады (бывший "Азов"* ) Андрей Прытов.

Видео беседы с пленным есть в распоряжении РИА Новости.

"Когда мы выходили, по нам стреляли свои. Был приказ нас отстреливать, чтобы мы возвращались назад и восстанавливали эту позицию. Но я не послушался и перешел на другую позицию, в которой было намного безопаснее", - сказал Прытов.

По словам пленного, после того как по боевикам открыли огонь, некоторые военнослужащие бригады вернулись на прежнюю позицию.

"Эти люди пропали без вести. Их или убили, или они сдались в плен, или же их убили свои. После этого я вывел еще одного раненого. Это не понравилось моим командирам. И они вызвали меня на командный пункт. Когда я туда пришел, меня избили, начали на меня психологически давить", - поделился пленный.

Прытов сдался в плен после того, как его одного отправили восстанавливать уничтоженную позицию. Это было наказанием за помощь раненым.

"И выбраться из этого ада было возможно только или убитым, или раненым. И то не точно. Потому что раненых, когда они выходили 6 километров до точки эвакуации - их могли тоже убить", - рассказал Прытов.