https://ria.ru/20251205/medenova-2060231750.html
Действующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России
Действующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России
2025-12-05T23:03:00+03:00
2025-12-05T23:03:00+03:00
2025-12-05T23:04:00+03:00
единоборства
спорт
бокс
чемпионат россии по боксу
спорт, бокс, чемпионат россии по боксу
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Салтанат Меденова завоевала золото на чемпионате России по боксу, который завершился в Уфе.
В финале в весовой категории до 81 кг она победила Анастасию Демурчян.
Меденовой 24 года, она является чемпионкой мира 2025 года.
Чемпионки в других весовых категориях: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Рукет Куштова (до 50 кг), Ульяна Савро (до 52 кг), Анастасия Кооль (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Алина Пушкарь (до 60 кг), Надежда Голубева (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Ксения Олифиренко (свыше 81 кг).
Призовой фонд турнира составил 24 млн рублей. Чемпионы получат по 1,5 млн.