Действующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
23:03 05.12.2025 (обновлено: 23:04 05.12.2025)
спорт, бокс, чемпионат россии по боксу
Единоборства, Спорт, Бокс, Чемпионат России по боксу
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Салтанат Меденова завоевала золото на чемпионате России по боксу, который завершился в Уфе.
В финале в весовой категории до 81 кг она победила Анастасию Демурчян.
Меденовой 24 года, она является чемпионкой мира 2025 года.
Чемпионки в других весовых категориях: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Рукет Куштова (до 50 кг), Ульяна Савро (до 52 кг), Анастасия Кооль (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Алина Пушкарь (до 60 кг), Надежда Голубева (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Ксения Олифиренко (свыше 81 кг).
Призовой фонд турнира составил 24 млн рублей. Чемпионы получат по 1,5 млн.
