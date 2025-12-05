Действующая чемпионка мира по боксу Меденова победила на чемпионате России

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Салтанат Меденова завоевала золото на чемпионате России по боксу, который завершился в Уфе.

В финале в весовой категории до 81 кг она победила Анастасию Демурчян.

Меденовой 24 года, она является чемпионкой мира 2025 года.

Чемпионки в других весовых категориях: Юлия Чумгалакова (до 48 кг), Рукет Куштова (до 50 кг), Ульяна Савро (до 52 кг), Анастасия Кооль (до 54 кг), Людмила Воронцова (до 57 кг), Алина Пушкарь (до 60 кг), Надежда Голубева (до 63 кг), Азалия Аминева (до 66 кг), Дарима Сандакова (до 70 кг), Елена Гапешина (до 75 кг), Ксения Олифиренко (свыше 81 кг).