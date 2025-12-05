Рейтинг@Mail.ru
Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 05.12.2025 (обновлено: 23:48 05.12.2025)
https://ria.ru/20251205/dtp-2060233895.html
Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП
Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП - РИА Новости, 05.12.2025
Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП
Нетрезвый настоятель храма Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области, один человек погиб, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T23:40:00+03:00
2025-12-05T23:48:00+03:00
львовская область
православная церковь украины (пцу)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_0:172:3029:1876_1920x0_80_0_0_d05160234121d66ab241bb142f856f61.jpg
https://ria.ru/20251205/dtp-2059986208.html
львовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150829/26/1508292693_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_2c11166d6e57b2c1237b0f7f78878442.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
львовская область, православная церковь украины (пцу), в мире
Львовская область, Православная церковь Украины (ПЦУ), В мире
Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП

Во Львовской области нетрезвый настоятель храма ПЦУ устроил смертельное ДТП

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нетрезвый настоятель храма Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области, один человек погиб, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Настоятель храма ПЦУ в селе Каменноброд Роман Гладкий совершил тройное ДТП в селе Бартатов Львовской области, в котором погиб местный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Как отмечается, полиция подтвердила, что настоятель храма управлял автомобилем в состоянии опьянения. Согласно информации СПЖ, суд Львовской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.
Последствия ДТП с грузовиком и автобусом в Кировской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
В Кировской области автобус с юными хоккеистами попал в ДТП
Вчера, 10:45
 
Львовская областьПравославная церковь Украины (ПЦУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала