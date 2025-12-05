https://ria.ru/20251205/dtp-2060233895.html
Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП
Нетрезвый настоятель храма Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области, один человек погиб, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ). РИА Новости, 05.12.2025
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Нетрезвый настоятель храма Православной церкви Украины (ПЦУ) устроил ДТП во Львовской области, один человек погиб, сообщает Союз православных журналистов (СПЖ).
"Настоятель храма ПЦУ в селе Каменноброд Роман Гладкий совершил тройное ДТП в селе Бартатов Львовской области
, в котором погиб местный житель", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СПЖ.
Как отмечается, полиция подтвердила, что настоятель храма управлял автомобилем в состоянии опьянения. Согласно информации СПЖ, суд Львовской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.