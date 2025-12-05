Во Львовской области нетрезвый настоятель храма устроил смертельное ДТП

Как отмечается, полиция подтвердила, что настоятель храма управлял автомобилем в состоянии опьянения. Согласно информации СПЖ, суд Львовской области избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Следствие продолжается по статье, предусматривающей до десяти лет лишения свободы.