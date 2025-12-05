У Британии был "Новичок" во время инцидента в Солсбери, заявил Келин

ЛОНДОН, 5 дек - РИА Новости. Нервно-паралитическое вещество А234, также известное как "Новичок", которым, по утверждениям Великобритании, были в 2018 отравлены Сергей и Юлия Скрипали, имелось в распоряжении Лондона и хранилось в лаборатории британского минобороны в Портон-Даун во время инцидента в Солсбери, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин.
В четверг власти Великобритании опубликовали выводы официального расследования гибели в 2018 году в Солсбери Дон Стерджес, из которого следует, что она стала случайной жертвой инцидента в Солсбери. В посольстве РФ в Лондоне ранее подчеркнули, что авторы доклада вновь пытаются возложить ответственность за химическую провокацию в Солсбери на Россию.
"Известно, что в Портон-Даун в то время находилось большое количество "Новичка"... британское правительство располагает "Новичком"", - сказал Келин в интервью телеканалу Sky News в ответ на вопрос о том, является ли Россия единственной страной, располагающей веществом А234.
Он подчеркнул, что британская версия событий в Солсбери полна нестыковок не выдерживает критического анализа.
"Если посмотреть на британскую версию событий в Солсбери с точки зрения здравого смысла, станет ясно, что она не имеет ничего общего с реальностью. Эта история, изобретенная в стилистике детективных романов Агаты Кристи и Яна Флеминга. Но она сразу же рассыпается, когда дело доходит до критического анализа представленной версии. Множественные нестыковки, которые были выявлены и в ходе расследования смерти Д.Стерджесс, подтверждают это. Понятно, что если бы кто-то действительно хотел избавиться от Сергея Скрипаля, действия разворачивались бы иначе. Думаю, профессионалы в этой области умирали от смеха, читая всю эту муру", - сказал посол.
Дипломат напомнил, что Россия предлагала британской стороне провести совместное расследование инцидента, однако предложение было отвергнуто. Россия также задала британской стороне многочисленные вопросы об инциденте, которые так и остались без ответа.
В Солсбери 4 марта 2018 года были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в России за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Четвертого июля 2018 года - через четыре месяца после отравления Скрипалей - британская полиция сообщила о "серьезном инциденте" в городе Эймсбери, где два человека "оказались под воздействием неизвестного вещества" и были госпитализированы в критическом состоянии. Позже в Скотланд-Ярде подтвердили, что мужчина и женщина были отравлены тем же веществом, что и Скрипали. Восьмого июля пострадавшая от отравления 44-летняя Дон Стерджес скончалась в окружной больнице Солсбери. Второй пострадавший - 45-летний Чарли Роули - выжил.
Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, а Стерджес стала случайной жертвой после того, как ее партнер Роули подарил ей найденный в парке флакон с веществом, которое он считал духами. Москва это категорически отрицает. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД России направил в Форин-офис десятки дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим российским гражданам, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования.