У Британии был "Новичок" во время инцидента в Солсбери, заявил Келин

Он подчеркнул, что британская версия событий в Солсбери полна нестыковок не выдерживает критического анализа.

Дипломат напомнил, что Россия предлагала британской стороне провести совместное расследование инцидента, однако предложение было отвергнуто. Россия также задала британской стороне многочисленные вопросы об инциденте, которые так и остались без ответа.