Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири
Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири - РИА Новости, 05.12.2025
Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири
Сильнейшие морозы до минус 40 градусов ожидаются в Сибири к концу недели из-за появления в местных широтах воздуха из Северного Ледовитого океана, рассказал РИА РИА Новости, 05.12.2025
