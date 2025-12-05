Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири
23:06 05.12.2025
Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири
Сильнейшие морозы до минус 40 градусов ожидаются в Сибири к концу недели из-за появления в местных широтах воздуха из Северного Ледовитого океана, рассказал РИА РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T23:06:00+03:00
2025-12-05T23:06:00+03:00
северный ледовитый океан
россия
красноярский край
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
северный ледовитый океан, россия, красноярский край, роман вильфанд, гидрометцентр, общество
Северный Ледовитый океан, Россия, Красноярский край, Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Общество
© РИА Новости / Алексей МальгавкоУличный термометр
Уличный термометр - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Уличный термометр. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильнейшие морозы до минус 40 градусов ожидаются в Сибири к концу недели из-за появления в местных широтах воздуха из Северного Ледовитого океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В конце этой недели, особенно в начале следующей, температура (в Сибири – ред.) резко понизится, потому что воздух будет доходить с Северного Ледовитого океана", - сказал Вильфанд.
По его словам, сейчас на территории Сибири температура на восемь-десять градусов выше нормы, но в начале следующей недели она станет уже на 20 градусов ниже нормы. Например, на юге Красноярского края морозы будут доходить до 40 градусов.
"Вот тут зима настоящая... Cильнейшее похолодание, от оттепели к 35-40-градусным морозам", - подытожил Вильфанд.
Новосибирск - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Вильфанд объяснил аномально теплую погоду в Сибири
Вчера, 02:08
 
Северный Ледовитый океанРоссияКрасноярский крайРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
 
 
