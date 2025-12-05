Вильфанд предсказал сильнейшее похолодание в Сибири

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Сильнейшие морозы до минус 40 градусов ожидаются в Сибири к концу недели из-за появления в местных широтах воздуха из Северного Ледовитого океана, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.