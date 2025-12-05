Рейтинг@Mail.ru
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей
23:33 05.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей
Госдепартамент одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей из семейства MTV на 90,5 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T23:33:00+03:00
2025-12-05T23:33:00+03:00
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей

Здание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Госдепартамента в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 5 дек - РИА Новости. Госдепартамент одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей из семейства MTV на 90,5 миллионов долларов, сообщил Пентагон.
"Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи правительству Ливана средних тактических транспортных средств M1085A2 и M1078A2, а также сопутствующего оборудования на сумму около 90,5 миллионов долларов США", - говорится в сообщении.
В частности, правительство Ливана запросило закупку пятитонных MTV M1085A2 и 2,5-тонных MTV M1078A2, отмечает Пентагон, при этом не уточняя количество средств, которые будут поставлены ближневосточной стране.
Канада, США, ЕС - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Канаде авиабомб и оборудования
4 декабря, 23:28
 
