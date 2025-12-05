https://ria.ru/20251205/gosdep-2060233383.html
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей - РИА Новости, 05.12.2025
Госдеп одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей
Госдепартамент одобрил возможную продажу Ливану средних тактических автомобилей из семейства MTV на 90,5 миллионов долларов, сообщил Пентагон. РИА Новости, 05.12.2025
