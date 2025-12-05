Бастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах

МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об удержании постояльцев в рехабах в Егорьевске и Малом Видном, Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об удержании постояльцев в рехабах в Егорьевске и Малом Видном, сообщила пресс-служба СК РФ.

Ранее подмосковные следователи возбудили два уголовных дела о незаконном удержании постояльцев в двух подмосковных реабилитационных центрах.

В пятницу были арестованы гендиректор рехаба в подмосковном Видном Максим Антонов, а также трое волонтеров. Следствие вменяет всем четверым незаконное лишение свободы, а Антонову - еще и похищении человека.

По версии следствия, как сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья.

Также по указанию Антонова, как считает следствие, сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали. В подмосковной прокуратуре сообщали, что потерпевший – 54-летний житель Петербурга , которого против его же воли перевезли в центр в деревне Чулпаново городского округа Домодедово , где удерживали длительное время.

Второе уголовное дело было возбуждено по факту незаконного удержания постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске . Руководитель и трое сотрудников рехаба арестованы, еще один работник отправлен под домашний арест. Всем пятерым фигурантам вменяют "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое организованной группой".