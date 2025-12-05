Рейтинг@Mail.ru
Бастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/bastrykin-2060232458.html
Бастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах
Бастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах - РИА Новости, 05.12.2025
Бастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об удержании постояльцев в рехабах в Егорьевске и Малом Видном, сообщила... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T23:17:00+03:00
2025-12-05T23:17:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_0:341:2794:1913_1920x0_80_0_0_f75d03297f8082c6ea7fe5b7ab31ae2c.jpg
https://ria.ru/20251205/podmoskove-2060222185.html
https://ria.ru/20251205/organizator-2060182574.html
россия
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0e/1921282367_27:0:2758:2048_1920x0_80_0_0_b54d46393c2845d5f482a0fe0b8a5b91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
Бастрыкину доложат о расследовании дел об удержании постояльцев в рехабах

Бастрыкину доложат о расследовании дел о рехабах в Егорьевске и Малом Видном

© Фото : Пресс-служба СК РФПредседатель СК РФ Александр Бастрыкин
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Фото : Пресс-служба СК РФ
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовных дел об удержании постояльцев в рехабах в Егорьевске и Малом Видном, сообщила пресс-служба СК РФ.
"Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области Ярославу Яковлеву представить доклад о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах", - сообщили в ведомстве.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Суд арестовал восемь сотрудников подмосковных рехабов
Вчера, 21:39
Ранее подмосковные следователи возбудили два уголовных дела о незаконном удержании постояльцев в двух подмосковных реабилитационных центрах.
В пятницу были арестованы гендиректор рехаба в подмосковном Видном Максим Антонов, а также трое волонтеров. Следствие вменяет всем четверым незаконное лишение свободы, а Антонову - еще и похищении человека.
По версии следствия, как сообщили в суде, Антонов организовал деятельность по оказанию немедицинской помощи больным наркоманией, алкоголизмом и содействия людям в адаптации к жизни и свободе от наркотиков, однако помещенные в указанный центр потерпевшие были незаконно лишены свободы, к ним сотрудниками центра применялось насилие, опасное для жизни и здоровья.
Также по указанию Антонова, как считает следствие, сотрудники центра незаконно проникли в квартиру одного потерпевшего, похитили его, переместив в реабилитационный центр, где удерживали. В подмосковной прокуратуре сообщали, что потерпевший – 54-летний житель Петербурга, которого против его же воли перевезли в центр в деревне Чулпаново городского округа Домодедово, где удерживали длительное время.
Второе уголовное дело было возбуждено по факту незаконного удержания постояльцев в реабилитационном центре в Егорьевске. Руководитель и трое сотрудников рехаба арестованы, еще один работник отправлен под домашний арест. Всем пятерым фигурантам вменяют "незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершённое организованной группой".
По предварительным данным следствия, с 2022 года до момента задержания обвиняемые незаконно удерживали в реабилитационном центре постояльцев, в том числе несовершеннолетних, устанавливая для них режим и правила пребывания, при этом систематически применяли насилие за отказ от их выполнения, сообщала подмосковная прокуратура.
Генеральный директор реабилитационного центра Антонов Pro Максим Антонов во время заседания в Видновском городском суде Московской области - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Организатор "пыточного" рехаба в Подмосковье пожаловался на избиения
Вчера, 18:18
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала