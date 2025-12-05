В Ассоциации туроператоров оценили безвиз между Индией и Россией

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Организованный турпоток между РФ и Индией после введения безвизового режима для туристических групп может увеличиться более чем в два раза, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Ранее в пятницу в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Москва и Дели в ближайшее время начнут путь к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп двух стран.
"Безвизовый режим для туристических групп увеличит организованный турпоток между Индией и Россией более чем в два раза. Поездки станут дешевле и проще", - сказано в сообщении.
Вопрос окончательного согласования безвизового режима для туристических групп был на индийской стороне, поэтому анонсирование первым лицом Индии скорого внедрения этого механизма вызывает оптимизм, говорит вице-президент АТОР по въездному туризму, гендиректор туроператора "Интурист" Александр Мусихин.
Скорее всего, с Индией будет действовать такой же режим для туристических групп, какой был предусмотрен для граждан Китая и Ирана, предположили в ассоциации. Работает это так: туроператор формирует списки групп туристов, передает их на границу, затем группа может пересечь границу с гидом и путешествовать по стране только в составе этой группы.
