В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог

КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Жители Молдавии больше не верят в защиту со стороны властей, поэтому решили защищать себя сами, что ведет к росту числа преступлений, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Когда общество видит не просто беспомощность власти, а открытое проявление несправедливости - это уже разрушает само общество. И это видно даже в статистике: растёт число преступлений, и важны не только сами преступления, но и их мотивы. Человек перестаёт верить, что государственные институты могут его защитить, и думает: "Я буду защищать себя сам", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5.
Он отметил, что обычно народ реагирует на несправедливость взрывом, например, протестами, но в Молдавии подобная тактика уже не работает.
"Взрыв — это перемены: революция мыслей, взглядов, направлений. Это процесс, который что-то меняет. В Молдавии общество не верит в перемены, поэтому впало в пассивность", - пояснил эксперт.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.