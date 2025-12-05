Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог - РИА Новости, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:56 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/moldaviya-2060230526.html
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог - РИА Новости, 05.12.2025
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог
Жители Молдавии больше не верят в защиту со стороны властей, поэтому решили защищать себя сами, что ведет к росту числа преступлений, считает политолог,... РИА Новости, 05.12.2025
2025-12-05T22:56:00+03:00
2025-12-05T22:56:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b4a91c62a9f5027f0e43295be843461.jpg
https://ria.ru/20251205/moldavija-2060205111.html
https://ria.ru/20251205/moldavija-2059997328.html
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794584783_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_20c764bcb8d6bdb6f497212aec7a39f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев
В мире, Молдавия, Кишинев
В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог

Лисневский: жители Молдавии больше не верят в защиту со стороны властей

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 5 дек - РИА Новости. Жители Молдавии больше не верят в защиту со стороны властей, поэтому решили защищать себя сами, что ведет к росту числа преступлений, считает политолог, директор молдавской социологической компании Intellect Group Ян Лисневский.
"Когда общество видит не просто беспомощность власти, а открытое проявление несправедливости - это уже разрушает само общество. И это видно даже в статистике: растёт число преступлений, и важны не только сами преступления, но и их мотивы. Человек перестаёт верить, что государственные институты могут его защитить, и думает: "Я буду защищать себя сам", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5.
Здание парламента Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Экс-премьер Молдавии назвал проект госбюджета нереалистичным
Вчера, 19:37
Он отметил, что обычно народ реагирует на несправедливость взрывом, например, протестами, но в Молдавии подобная тактика уже не работает.
"Взрыв — это перемены: революция мыслей, взглядов, направлений. Это процесс, который что-то меняет. В Молдавии общество не верит в перемены, поэтому впало в пассивность", - пояснил эксперт.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела.
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Молдавский активист назвал русофобию болезнью, пришедшей из Европы
Вчера, 11:29
 
В миреМолдавияКишинев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала