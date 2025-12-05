В Молдавии жители больше не верят в защиту властей, считает политолог

"Когда общество видит не просто беспомощность власти, а открытое проявление несправедливости - это уже разрушает само общество. И это видно даже в статистике: растёт число преступлений, и важны не только сами преступления, но и их мотивы. Человек перестаёт верить, что государственные институты могут его защитить, и думает: "Я буду защищать себя сам", - заявил Лисневский в эфире телеканала Canal 5.