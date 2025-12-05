Рейтинг@Mail.ru
Жеребьевка ЧМ-2026 по футболу: смотреть онлайн прямую трансляцию
Футбол
Футбол
 
18:15 05.12.2025 (обновлено: 21:57 05.12.2025)
Жеребьевка ЧМ-2026: Узбекистан попал в "группу смерти" к Роналду! Онлайн
Жеребьевка ЧМ-2026 по футболу: смотреть онлайн прямую трансляцию
Жеребьевка ЧМ-2026: Узбекистан попал в "группу смерти" к Роналду! Онлайн
В пятницу в Вашингтоне проходит жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика будущим летом. РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T18:15:00+03:00
2025-12-05T21:57:00+03:00
футбол
спорт
чемпионат мира по футболу 2026
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/05/2060221044_0:195:2748:1742_1920x0_80_0_0_542ed916dcce3a5d69b835bae8bad1a5.jpg
спорт, чемпионат мира по футболу 2026, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Спорт, Чемпионат мира по футболу 2026, Анонсы и трансляции матчей

Жеребьевка ЧМ-2026: Узбекистан попал в "группу смерти" к Роналду! Онлайн

Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026
Кубок мира по футболу на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Michael Regan - FIFA
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В пятницу в Вашингтоне проходит жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика будущим летом.

Где смотреть жеребьевку

Прямая трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск.
© Getty Images / Scott Taetsch - FIFAДональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026
Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© Getty Images / Scott Taetsch - FIFA
Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026

Итоги жеребьевки

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея;
Группа B: Канада, Катар, Швейцария;
Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия;
Группа D: США, Парагвай, Австралия;
Группа E: Германия, Кот-д’Ивуар, Эквадор;
Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис;
Группа G: Бельгия, Египет, Иран;
Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай;
Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия;
Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия;
Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия;
Группа L: Англия, Хорватия, Панама;

Регламент

В турнире примут участие 48 команд, что будет рекордным количеством (на предыдущих мундиалях с 1998 года играли 32 сборные). Их поделят на 12 групп, по четыре сборные в каждую. В плей-офф ЧМ-2026 выйдут по две сильнейшие команды от каждой группы плюс восемь лучших сборных, занявших третьи места. Как итог, в 1/16 финала сыграют 32 участника.
Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала ЧМ. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше решающего матча, если займут первые места в своих группах, то же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).
20:39

Состав корзин:

  1. Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия;
  2. Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия;
  3. Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР;
  4. Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейских "стыков" (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейских "стыков" (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейских "стыков" (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейских "стыков" (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак).
Фавориты ЧМ-2026

По прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports, сборная Испании вслед за победой на Евро-2024 с вероятностью в 17% выиграет еще и чемпионат мира. Вторым претендентом на победу в турнире с вероятностью 14,1% является сборная Франции. Дальше идут англичане (11,8%), действующий чемпион мира сборная Аргентины (8,7%), а также команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%).

О европейских "стыках"

Все 16 команд разделены на четыре группы, в рамках которых пройдут полуфиналы (26 марта) и финалы (31 марта). Сеяные команды проведут полуфиналы дома.
  • Путь А: Италия — Северная Ирландия, Уэльс — Босния и Герцеговина.
  • Путь B: Украина — Швеция, Польша — Албания.
  • Путь C: Турция — Румыния, Словакия — Косово.
  • Путь D: Дания — Северная Македония, Чехия — Ирландия.
