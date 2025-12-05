Жеребьевка ЧМ-2026: Узбекистан попал в "группу смерти" к Роналду! Онлайн

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. В пятницу в Вашингтоне проходит жеребьевка финальной стадии чемпионата мира 2026 года, который примут США, Канада и Мексика будущим летом.

Где смотреть жеребьевку

© Getty Images / Scott Taetsch - FIFA Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026 © Getty Images / Scott Taetsch - FIFA Дональд Трамп, Клаудия Шейнбаум и Марк Карни на церемонии жеребьевки ЧМ-2026

Итоги жеребьевки

Группа А: Мексика, ЮАР, Южная Корея;

Группа B: Канада, Катар, Швейцария;

Группа C: Бразилия, Марокко, Шотландия;

Группа D: США, Парагвай, Австралия;

Группа E: Германия, Кот-д’Ивуар, Эквадор;

Группа F: Нидерланды, Япония, Тунис;

Группа G: Бельгия, Египет, Иран;

Группа H: Испания, Саудовская Аравия, Уругвай;

Группа I: Франция, Сенегал, Норвегия;

Группа J: Аргентина, Алжир, Австрия;

Группа K: Португалия, Узбекистан, Колумбия;

Группа L: Англия, Хорватия, Панама;

Регламент

В турнире примут участие 48 команд, что будет рекордным количеством (на предыдущих мундиалях с 1998 года играли 32 сборные). Их поделят на 12 групп, по четыре сборные в каждую. В плей-офф ЧМ-2026 выйдут по две сильнейшие команды от каждой группы плюс восемь лучших сборных, занявших третьи места. Как итог, в 1/16 финала сыграют 32 участника.

Самые высокорейтинговые сборные будут разведены до финала ЧМ. Сборные Испании (1-е место в рейтинге) и Аргентины (2) не встретятся раньше решающего матча, если займут первые места в своих группах, то же самое касается сборных Франции (3) и Англии (4).

Состав корзин:

Канада, Мексика, США, Испания, Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Германия; Хорватия, Марокко, Колумбия, Уругвай, Швейцария, Япония, Сенегал, Иран, Южная Корея, Эквадор, Австрия, Австралия; Норвегия, Панама, Египет, Алжир, Шотландия, Парагвай, Тунис, Кот-д’Ивуар, Узбекистан, Катар, Саудовская Аравия, ЮАР; Иордания, Кабо-Верде, Гана, Кюрасао, Гаити, Новая Зеландия, победитель пути А европейских "стыков" (Италия / Северная Ирландия / Уэльс / Босния и Герцеговина), победитель пути B европейских "стыков" (Украина / Швеция / Польша / Албания), победитель пути C европейских "стыков" (Турция / Румыния /Словакия / Косово), победитель пути D европейских "стыков" (Дания / Северная Македония / Чехия / Ирландия), победитель первого пути межконтинентальных стыковых матчей (Новая Каледония / Ямайка / ДР Конго), победитель второго пути межконтинентальных стыковых матчей (Боливия / Суринам / Ирак).

Фавориты ЧМ-2026

По прогнозу суперкомпьютера статистической платформы Opta Sports, сборная Испании вслед за победой на Евро-2024 с вероятностью в 17% выиграет еще и чемпионат мира. Вторым претендентом на победу в турнире с вероятностью 14,1% является сборная Франции. Дальше идут англичане (11,8%), действующий чемпион мира сборная Аргентины (8,7%), а также команды Германии (7,1%), Португалии (6,6%) и Бразилии (5,6%).

О европейских "стыках"

Все 16 команд разделены на четыре группы, в рамках которых пройдут полуфиналы (26 марта) и финалы (31 марта). Сеяные команды проведут полуфиналы дома.