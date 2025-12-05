https://ria.ru/20251205/futbol-2060230693.html
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ
Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" начнется на 15 минут позже, сообщается в Telegram-каналах московских футбольных... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T22:57:00+03:00
