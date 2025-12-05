Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:57 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/futbol-2060230693.html
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ - РИА Новости Спорт, 05.12.2025
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ
Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" начнется на 15 минут позже, сообщается в Telegram-каналах московских футбольных... РИА Новости Спорт, 05.12.2025
2025-12-05T22:57:00+03:00
2025-12-05T22:57:00+03:00
футбол
спартак москва
динамо москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041712836_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_ba73b21bb02d1b29e1a4a6a043093091.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0d/2041712836_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_a68d5f4deaf8c9684c1f1e046e3c8380.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спартак москва, динамо москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спартак Москва, Динамо Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" и "Динамо" сообщили о переносе начала дерби в РПЛ

Московское дерби между "Спартаком" и "Динамо" в РПЛ начнется на 15 минут позже

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. Матч "Динамо" (Москва) - "Спартак" (Москва)
Футбол. РПЛ. Матч Динамо (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Матч 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и "Динамо" начнется на 15 минут позже, сообщается в Telegram-каналах московских футбольных клубов.
Встреча состоится в субботу на стадионе "Спартака". Стартовый свисток прозвучит в 16:45 мск. Причины переноса не называются.
"Спартак" (28 очков) располагается на шестой строчке в таблице чемпионата России. "Динамо" (20) занимает десятое место. Для обеих команд субботний матч станет последним перед зимней паузой.
Российская премьер-лига (РПЛ)
06 декабря 2025 • начало в 16:45
Матч не начался
Спартак Москва
:
Динамо Москва
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпартак МоскваДинамо МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Рубин
    2
    0
  • Футбол
    06.12 16:45
    Спартак Москва
    Динамо Москва
  • Футбол
    Перерыв
    Астон Вилла
    Арсенал
    1
    0
  • Футбол
    06.12 18:00
    Манчестер Сити
    Сандерленд
  • Футбол
    06.12 17:30
    Штутгарт
    Бавария
  • Футбол
    06.12 18:00
    Борнмут
    Челси
  • Футбол
    06.12 18:00
    Тоттенхэм
    Брентфорд
  • Футбол
    06.12 19:30
    Зенит
    Акрон
  • Футбол
    06.12 20:30
    Бетис
    Барселона
  • Футбол
    06.12 23:05
    ПСЖ
    Ренн
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала