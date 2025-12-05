Рейтинг@Mail.ru
Ермака исключили из состава СНБО Украины - РИА Новости, 05.12.2025
22:58 05.12.2025
Ермака исключили из состава СНБО Украины
Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уволенного главу своего офиса Андрея Ермака, свидетельствует указ, РИА Новости, 05.12.2025
в мире
украина
владимир зеленский
андрей ермак
дело миндича
украина
Новости
ru-RU
в мире, украина, владимир зеленский, андрей ермак, дело миндича
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Дело Миндича
Андрей Ермак
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины уволенного главу своего офиса Андрея Ермака, свидетельствует указ, опубликованный на сайте Зеленского.
Зеленский 28 ноября сообщил, что Ермак написал заявление об отставке. Позднее Зеленский подписал указ об увольнении Ермака. До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят обыски у Ермака на фоне вспыхнувшего на Украине коррупционного скандала в сфере энергетики.
На Украине могут готовить документы для выезда Ермака из страны, пишут СМИ
Вчера, 20:51
"Вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины А. Ермака", - говорится в тексте указа.
Следующим указом Зеленский исключил Ермака из состава ставки главнокомандующего.
НАБУ сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики, на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Галущенко с поста министра юстиции, а также Светлану Гринчук с должности министра энергетики.
СМИ: НАБУ готовит серию записей по делу Миндича, которая касается Ермака
Вчера, 21:25
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакДело Миндича
 
 
