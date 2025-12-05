В Москве завершился международный форум "Мы вместе"

МОСКВА, 5 дек - РИА Новости. Торжественная церемония закрытия международного форума гражданского участия "Мы вместе" прошла в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Закрытие состоялось в пятницу в столице на площадке Национального центра "Россия". В ходе церемонии вручали награды в номинациях международной премии "Мы вместе" в категориях "Территории" и "Компании".

"Форум "Мы вместе" — центральная площадка добровольчества. За эти несколько дней 2137 ваших сверстников, товарищей решили принять участие в гуманитарных миссиях в Донбассе Новороссии , в Курской области . И я бы хотел от всей души сказать вам за это большое спасибо. Потому что там сейчас ваша помощь, ваши добрые сердца нужны больше всего. Сегодня здесь присутствуют делегации из всех регионов нашей страны и еще из 47 стран. Наша энергия разрушает границы, проникает и заражает культурой добровольчества наших единомышленников во всем мире", - сказал в ходе церемонии закрытия начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Он награждал победителей в номинации "Народное признание". Победу в ней одержали Горловка ДНР ) и проект "СВОй бизнес" партии " Единая Россия ". Кроме того, Новиков наградил 17 человек нагрудным знаком "Доброволец России".

"Нас пытались заставить не признавать, что мы вместе с Донбассом и Новороссией и что мы одна страна. Президент России принял важное решение, и наши граждане это поддержали, мы снова объединились. Нас пытаются разъединить и сейчас. Несмотря на это, молодые люди со всей страны едут к нам в Россию. В 2024 году мы это доказали — 20 тысяч человек из 190 стран мира приехали на Всемирный фестиваль молодёжи в Сочи . Они были восхищены, когда увидели настоящую Россию", - сказал руководитель Росмолодежи Григорий Гуров

В свою очередь глава Росмолодежи также вручил нагрудные знаки "Доброволец России" 17 волонтерам.

Кроме того, победителей в номинации "Муниципальное образование и моногорода" награждала сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) Ирина Гусева . Первое место разделили города Горловка (ДНР) и Глазов (Удмуртия).

Генеральный директор акционерного общества " Русская медиагруппа " Любовь Маляревска и гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов наградили победителя в номинации "Лидеры социальных изменений. МСП". В этой номинации победу одержал "Телепроект "Аквапеределка".

Специальный приз от VK получил АНО "Центр помощи "Заступник". Награду вручала руководитель направления устойчивого развития VK и сервиса благотворительной помощи VK Добро Ксения Топоркова.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" – ключевое событие в сфере добровольчества, благотворительности и НКО в России и мире, площадка формирования культуры взаимопомощи и неравнодушия. Целью форума стала организация диалога и партнёрства между государством, бизнесом и гражданским обществом для развития страны и эффективной помощи людям.

Международная премия "Мы вместе" - флагманский проект мирового сообщества лидеров социальных преобразований.