Бастрыкин заинтересовался делом бойца, устроившего спарринг с памятником - РИА Новости, 05.12.2025
23:26 05.12.2025
https://ria.ru/20251205/bastrykin-2060232842.html
Бастрыкин заинтересовался делом бойца, устроившего спарринг с памятником
2025-12-05T23:26:00+03:00
2025-12-05T23:26:00+03:00
происшествия
россия
москва
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
РИА Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/18/2031181257_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_b7039a3cf82e29f8108f566daf97aaf4.png
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Архивное фото
МОСКВА, 5 дек – РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после того, как боец ММА устроил "спарринг" с памятником ветеранам МЧС в Москве, сообщила пресс-служба СК.
Ранее боец ММА Заур Исмаилов опубликовал в Instagram* видео "спарринга" с памятником ветеранам МЧС в Москве. На нем боец ММА имитирует серию ударов руками и ногами по статуе ребенка в сквере Дмитрия Михайлика в Москве.
Столичный главк СК в пятницу сообщил о возбуждении уголовного дела об осквернении памятника, мужчина задержан.
"Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Дмитрию Беляеву доложить о результатах расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах", - сказали в ведомстве.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Боец ММА Заур Исмаилов - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Обвиняемый в осквернении памятника боец ММА заявил, что давно тренирует так
Вчера, 19:40
 
ПроисшествияРоссияМоскваАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Заголовок открываемого материала