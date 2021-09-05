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Архив новостей за 05.09.2021 - РИА Новости
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Архив за 05.09.2021

Бронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, ГвинеяВоенные мятежники в Гвинее объявили комендантский час
5 сентября 2021, 23:50
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В миреГвинеяАльфа КондеВоенный переворот в Гвинее
Боевики Талибана* возле аэропорта КабулаТалибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере
5 сентября 2021, 23:42
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПанджшер (провинция)
Военнослужащие Вооруженных сил Гвинеи в центральном районе КонакриЛидер мятежников в Гвинее заявил, что президент находится под их контролем
5 сентября 2021, 23:32
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В миреГвинеяКонакри (город)Альфа КондеВоенный переворот в Гвинее
Рабочий на компрессорной станции Несвижская в БелоруссииВ Белоруссии рассказали о союзной программе по единому рынку газа с Россией
5 сентября 2021, 23:27
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В миреБелоруссияРоссияНиколай Снопков
Женщины в АфганистанеТалибы обязали студенток афганских частных университетов носить никабы
5 сентября 2021, 23:14
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреКабул (город)Афганистан
Мемориальный комплекс Курган Славы под МинскомВ Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада
5 сентября 2021, 23:09
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В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииСветлана Тихановская
Автомобиль скорой помощи УкраиныВ Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв
5 сентября 2021, 22:54
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В миреУкраинаКиевская область
Российские грузовики в очереди на пересечении белорусско-литовской границы в пункте пропуска БенякониНа российско-литовской границе образовалась пробка из грузовиков
5 сентября 2021, 22:49
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В миреЛитваРоссия
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий КулебаКулеба заявил о готовности Зеленского встретиться с Путиным
5 сентября 2021, 22:43
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УкраинаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийДмитрий КулебаРоссия
Автомобиль следственного комитетаСК начал проверку после пропажи катера с семью пассажирами под Астраханью
5 сентября 2021, 22:38
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ПроисшествияАстраханьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
Бронетранспортер Гвинейской армии во время правительственного переворота в Конакри, ГвинеяВ Госдуме обеспокоены судьбой нескольких россиян в Гвинее
5 сентября 2021, 22:25
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В миреГвинеяКонакри (город)Госдума РФДмитрий БеликАльфа Конде
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции ПанджшерВ Панджшере погиб представитель сил сопротивления
5 сентября 2021, 22:15
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
Президент Гвинеи Альфа Конде, схваченный армейскими путчистами во время государственного переворота в КонакриАфросоюз осудил захват власти в Гвинее и призвал освободить президента
5 сентября 2021, 22:12
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В миреГвинеяКонакри (город)Африканский союзАльфа КондеВоенный переворот в Гвинее
Полицейская машина в Индианаполисе, СШАПри стрельбе во Флориде погибли четыре человека, включая младенца
5 сентября 2021, 22:02
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В миреСШАФлорида
МикрофонРоссийская блогерша обматерила и выгнала с концерта украинского зрителя
5 сентября 2021, 21:54
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ШоубизВ миреБлогерУкраинаКиевзвездыскандалыИнстасамка (Дарья Зотеева)
Боевики Талибана* возле аэропорта КабулаПредставитель афганского сопротивления Дашти погиб в Панджшере
5 сентября 2021, 21:31
27250
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В миреПанджшер (провинция)Захват власти в Афганистане талибамиАфганистанАхмад Масуд
Дальневосточный федеральный университетВо Владивостоке начнут научно-исследовательские работы по чипированию
5 сентября 2021, 21:27
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ТехнологииВладивостокДальневосточный федеральный университетРоссияВосточный экономический форум — 2021 (ВЭФ)
Председатель Следственного комитета России Александр БастрыкинБастрыкину доложат о ходе дела о смерти пациентки в больнице в Кузбассе
5 сентября 2021, 21:05
27385
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ПроисшествияКемеровская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
Внук Сергея королева андрей королев постил SpaceX и встретился с Илоном МаскомВнук Сергея Королева по приглашению Илона Маска посетил завод SpaceX
5 сентября 2021, 21:00
20940
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НаукаВ миреСШАКоролевSpaceXКосмос - РИА НаукаАндрей КоролевИлон Маск
Российские рублиВ Москве арендаторы выбросили диван, в котором лежали 300 тысяч рублей
5 сентября 2021, 20:59
19928
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