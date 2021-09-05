https://ria.ru/20210905/belorussiya-1748795231.html

В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада

В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада - РИА Новости, 05.09.2021

В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада

Запад рано или поздно "сольет" белорусских оппозиционных политиков, которые призывают к расширению международных санкций против Минска, заявил заместитель... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T23:09

2021-09-05T23:09

2021-09-05T23:09

в мире

белоруссия

минск

александр лукашенко

кгб белоруссии

светлана тихановская

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МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Запад рано или поздно "сольет" белорусских оппозиционных политиков, которые призывают к расширению международных санкций против Минска, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков."Вот эти "беглые" (оппозиционеры, уехавшие в страны ЕС – ред.), выпрашивая санкции, они сами не понимают, в какую безвозвратную дыру они пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и они погибнут в своих автокатастрофах. Но эти "висяки" на Беларуси, они же останутся", - сказал Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Замгоссекретаря Совбеза республики также отметил, что уехавшие из Белоруссии в страны Запада инициаторы санкций получают за это "откаты". "Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть: белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место - примеры есть - занимают литовские и польские конкуренты. Ну а инициаторы этих санкций, это "беглые", получают откаты. Вот и все, самое простое - подоплека этих санкций", - пояснил он.Вместе с тем Арчаков обратил внимание, что от санкций бизнес с обеих сторон терпит убытки, но современные политики делают вид, что этого не замечают. "Экономической целесообразности закрыли рот политической конъюнктурой", - сказал замгоссекретаря Совбеза.Он также добавил, что Запад никогда не воспринимал и не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ряд белорусских оппозиционеров и их сторонников после выборов уехали в страны ЕС. В частности, лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, которые находятся, соответственно, в Литве и Польше, активно инициируют расширение международных санкций против Минска. КГБ Белоруссии включил Тихановскую и Латушко в перечень лиц, причастных к терроризму.

https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745368948.html

https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская