Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210905/belorussiya-1748795231.html
В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада
В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада - РИА Новости, 05.09.2021
В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада
Запад рано или поздно "сольет" белорусских оппозиционных политиков, которые призывают к расширению международных санкций против Минска, заявил заместитель... РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T23:09
2021-09-05T23:09
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
кгб белоруссии
светлана тихановская
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748109792_0:0:3182:1790_1920x0_80_0_0_ccd297512b9bdabb0a59c293cd351ed6.jpg
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Запад рано или поздно "сольет" белорусских оппозиционных политиков, которые призывают к расширению международных санкций против Минска, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков."Вот эти "беглые" (оппозиционеры, уехавшие в страны ЕС – ред.), выпрашивая санкции, они сами не понимают, в какую безвозвратную дыру они пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и они погибнут в своих автокатастрофах. Но эти "висяки" на Беларуси, они же останутся", - сказал Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.Замгоссекретаря Совбеза республики также отметил, что уехавшие из Белоруссии в страны Запада инициаторы санкций получают за это "откаты". "Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть: белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место - примеры есть - занимают литовские и польские конкуренты. Ну а инициаторы этих санкций, это "беглые", получают откаты. Вот и все, самое простое - подоплека этих санкций", - пояснил он.Вместе с тем Арчаков обратил внимание, что от санкций бизнес с обеих сторон терпит убытки, но современные политики делают вид, что этого не замечают. "Экономической целесообразности закрыли рот политической конъюнктурой", - сказал замгоссекретаря Совбеза.Он также добавил, что Запад никогда не воспринимал и не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.Ряд белорусских оппозиционеров и их сторонников после выборов уехали в страны ЕС. В частности, лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, которые находятся, соответственно, в Литве и Польше, активно инициируют расширение международных санкций против Минска. КГБ Белоруссии включил Тихановскую и Латушко в перечень лиц, причастных к терроризму.
https://ria.ru/20210811/belorussiya-1745368948.html
https://ria.ru/20210730/belorussiya-1743489307.html
белоруссия
минск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/01/1748109792_385:0:3116:2048_1920x0_80_0_0_07d936e382edd573de13dd23e28394e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, кгб белоруссии, светлана тихановская
23:09 05.09.2021
 
В Белоруссии оппозиционеров обвинили в получении "откатов" от Запада

Замглавы Совбеза Арчаков: Запад рано или поздно "сольет" белорусских оппозиционеров

© Sputnik / Виктор ТолочкоМемориальный комплекс "Курган Славы" под Минском
Мемориальный комплекс Курган Славы под Минском - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 сен - РИА Новости. Запад рано или поздно "сольет" белорусских оппозиционных политиков, которые призывают к расширению международных санкций против Минска, заявил заместитель госсекретаря Совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков.
"Вот эти "беглые" (оппозиционеры, уехавшие в страны ЕС – ред.), выпрашивая санкции, они сами не понимают, в какую безвозвратную дыру они пытаются засунуть Беларусь. Причем понятно, что Запад их рано или поздно сольет, уже сливает, и они погибнут в своих автокатастрофах. Но эти "висяки" на Беларуси, они же останутся", - сказал Арчаков в интервью телеканалу "Беларусь 1", которое показано в воскресенье.
Дворец спорта в Минске - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 17:13
Белорусские правозащитники сообщили о задержаниях нескольких оппозиционеров
Замгоссекретаря Совбеза республики также отметил, что уехавшие из Белоруссии в страны Запада инициаторы санкций получают за это "откаты". "Можно реализовывать простые бизнес-схемы, и такие примеры есть: белорусские предприятия выдавливаются с рынка, их место - примеры есть - занимают литовские и польские конкуренты. Ну а инициаторы этих санкций, это "беглые", получают откаты. Вот и все, самое простое - подоплека этих санкций", - пояснил он.
Вместе с тем Арчаков обратил внимание, что от санкций бизнес с обеих сторон терпит убытки, но современные политики делают вид, что этого не замечают. "Экономической целесообразности закрыли рот политической конъюнктурой", - сказал замгоссекретаря Совбеза.
Он также добавил, что Запад никогда не воспринимал и не будет воспринимать государства Восточной Европы как равноценных партнеров.
Президент США Джо Байден и Светлана Тихановская во время встречи в Белом доме - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 08:00
"Хотели устроить блицкриг". Что противник Лукашенко услышал от Байдена
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. На первоначальном этапе в Минске и регионах протесты были сопряжены с массовыми беспорядками. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
Ряд белорусских оппозиционеров и их сторонников после выборов уехали в страны ЕС. В частности, лидеры оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко, которые находятся, соответственно, в Литве и Польше, активно инициируют расширение международных санкций против Минска. КГБ Белоруссии включил Тихановскую и Латушко в перечень лиц, причастных к терроризму.
 
В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоКГБ БелоруссииСветлана Тихановская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:51В Минпромторге рассказали о введении маркировки велосипедов
05:40Госдеп США осудил задержание одного из лидеров экстремистов в Крыму
05:25Новиков: действия японских милитаристов позволяют говорить о геноциде
05:08Дегтярев предложил поместить данные о Хабаровском процессе в учебники
05:06В России увеличат число резервистов
05:05"Предсмертные судороги": в Раде заявили о превращении украинцев в рабов
05:04На учения в Калининградской области перебросили резервистов
04:53Фальков сообщил, как будут использовать материалы по Хабаровскому процессу
04:51Лавров заявил, что важно не забывать о зверствах японских милитаристов
04:44Путин объяснил значимость обсуждения итогов Хабаровского процесса
04:36В МВД рассказали, из-за чего чаще всего запрещали въезд в Россию
04:24Дерипаска предупредил о встряске на рынке алюминия из-за ситуации в Гвинее
04:20Врач рассказала, сколько сладкого можно есть в день без вреда для здоровья
04:15Назван способ сэкономить при покупке автомобиля
04:00В России в три раза вырос спрос на материалы для отделки жилья
03:53В Хабаровске открылась выставка документов о суде над Квантунской армией
03:25Врач рассказала, что будет, если пить энергетики каждый день
03:17Точность российских тестов на COVID-19 не снизилась из-за нового штамма
03:15Аналитик рассказал о разных видах курсов валют
03:00Юрист предупредил о штрафе в 200 тысяч рублей за подглядывание в окна
Лента новостейМолния