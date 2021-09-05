https://ria.ru/20210905/gvineya-1748796256.html

Лидер мятежников в Гвинее заявил, что президент находится под их контролем

Лидер мятежников в Гвинее заявил, что президент находится под их контролем - РИА Новости, 05.09.2021

Лидер мятежников в Гвинее заявил, что президент находится под их контролем

Лидер военных мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде находится под их контролем в безопасном месте. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T23:32

2021-09-05T23:32

2021-09-05T23:40

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конакри (город)

альфа конде

военный переворот в гвинее

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Лидер военных мятежников в Гвинее полковник Мамади Думбуя заявил, что президент страны Альфа Конде находится под их контролем в безопасном месте."Его уже осмотрел врач. Нет причин для беспокойства", - сказал он французскому телеканалу France 24.По словам полковника, военные не намерены "играть" или "шутить" с властью и хотят исправить ошибки прошлого правления, чтобы "помочь стране".Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Гвинеи. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Конде. Лидер мятежников заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Однако, согласно властям Гвинеи, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748777165.html

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

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в мире, гвинея, конакри (город), альфа конде, военный переворот в гвинее