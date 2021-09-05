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В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв
В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв - РИА Новости, 05.09.2021
В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв
Пять человек госпитализированы в результате взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщила пресс-служба Нацполиции. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T22:54
2021-09-05T22:54
в мире
украина
киевская область
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщила пресс-служба Нацполиции."Сегодня, 5 сентября, около 16 часов (совпадает с мск - ред.) произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи … Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно", - сообщается на сайте полиции.По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
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в мире, украина, киевская область
22:54 05.09.2021
 
В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв

При взрыве на сахарном заводе в Киевской области пострадали пять человек

© РИА НовостиАвтомобиль скорой помощи Украины
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщила пресс-служба Нацполиции.
"Сегодня, 5 сентября, около 16 часов (совпадает с мск - ред.) произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи … Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно", - сообщается на сайте полиции.
По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.
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