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В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв

В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв - РИА Новости, 05.09.2021

В Киевской области на сахарном заводе произошел взрыв

Пять человек госпитализированы в результате взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщила пресс-служба Нацполиции. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:54

2021-09-05T22:54

2021-09-05T22:54

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КИЕВ, 5 сен - РИА Новости. Пять человек госпитализированы в результате взрыва на сахарном заводе в поселке Гребенки Киевской области, сообщила пресс-служба Нацполиции."Сегодня, 5 сентября, около 16 часов (совпадает с мск - ред.) произошел паровой взрыв на сахарном заводе в поселке Гребенки. Об этом в Белоцерковское районное управление полиции сообщил фельдшер скорой помощи … Известно, что среди пострадавших пять человек, двое из которых были госпитализированы в столичную больницу. Других пострадавших доставили в Белоцерковскую городскую больницу № 2. Состояние пострадавших в настоящее время неизвестно", - сообщается на сайте полиции.По предварительной информации, причиной аварии стала неисправность одного из котлов.

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