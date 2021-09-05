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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748796711.html
Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере
Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере - РИА Новости, 06.09.2021
Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере
"Талибан"* отказался заключить соглашение с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом. РИА Новости, 06.09.2021
2021-09-05T23:42
2021-09-06T00:30
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
панджшер (провинция)
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ДОХА, 6 сен — РИА Новости. "Талибан"* отказался заключить соглашение с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом. Ранее Масуд заявил, что готов прекратить огонь, если боевики также остановят военные действия и отступят из провинции."Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов", — сказал Масуд телеканалу "Аль-Джазира".В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация.
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афганистан
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в мире, афганистан, панджшер (провинция)
23:42 05.09.2021 (обновлено: 00:30 06.09.2021)
 
Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере

Талибы отвергли переговоры с сопротивлением в Панджшере после захвата семи районов

© REUTERS / StringerБоевики Талибана* возле аэропорта Кабула
Боевики Талибана* возле аэропорта Кабула - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© REUTERS / Stringer
Читать ria.ru в
ДОХА, 6 сен — РИА Новости. "Талибан"* отказался заключить соглашение с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом.
Ранее Масуд заявил, что готов прекратить огонь, если боевики также остановят военные действия и отступят из провинции.
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
Вчера, 19:12Инфографика
Схватка за Панджшер: как талибы воюют с отрядами сопротивления
"Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов", — сказал Масуд телеканалу "Аль-Джазира".
В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
Инфографика
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанПанджшер (провинция)
 
 
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