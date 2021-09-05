https://ria.ru/20210905/afganistan-1748796711.html

Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере

Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере - РИА Новости, 06.09.2021

Талибы отвергли предложение лидера сопротивления в Панджшере

"Талибан"* отказался заключить соглашение с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом. РИА Новости, 06.09.2021

2021-09-05T23:42

2021-09-05T23:42

2021-09-06T00:30

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

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ДОХА, 6 сен — РИА Новости. "Талибан"* отказался заключить соглашение с лидером сопротивления в Панджшере Ахмадом Масудом. Ранее Масуд заявил, что готов прекратить огонь, если боевики также остановят военные действия и отступят из провинции."Не осталось тем для переговоров после того, как отвергли наше предложение о мире. Движение близко к установлению контроля над центром провинции после захвата семи районов", — сказал Масуд телеканалу "Аль-Джазира".В начале августа "Талибан" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748781615.html

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, афганистан, панджшер (провинция)