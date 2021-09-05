22:15 05.09.2021 (обновлено: 22:27 05.09.2021)
В Панджшере погиб представитель сил сопротивления
© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти погиб при столкновении с боевиками "Талибана"* в Панджшере, сообщил источник РИА Новости.
Ранее о гибели Дашти также писали афганские СМИ. Так, агентство Khaama Press. ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Как именно и когда погиб Дашти, не уточняется.
В воскресенье лидер сил сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики покинут провинцию.
В начале августа "Талибан*" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация