https://ria.ru/20210905/afganistan-1748792678.html

В Панджшере погиб представитель сил сопротивления

В Панджшере погиб представитель сил сопротивления - РИА Новости, 05.09.2021

В Панджшере погиб представитель сил сопротивления

Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти погиб при столкновении с боевиками "Талибана"* в Панджшере, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:15

2021-09-05T22:15

2021-09-05T22:27

захват власти в афганистане талибами

в мире

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панджшер (провинция)

ахмад масуд

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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти погиб при столкновении с боевиками "Талибана"* в Панджшере, сообщил источник РИА Новости.Ранее о гибели Дашти также писали афганские СМИ. Так, агентство Khaama Press. ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Как именно и когда погиб Дашти, не уточняется.В воскресенье лидер сил сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики покинут провинцию.В начале августа "Талибан*" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210905/afganistan-1748746270.html

сша

афганистан

панджшер (провинция)

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в мире, сша, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд