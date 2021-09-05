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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210905/afganistan-1748792678.html
В Панджшере погиб представитель сил сопротивления
В Панджшере погиб представитель сил сопротивления - РИА Новости, 05.09.2021
В Панджшере погиб представитель сил сопротивления
Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти погиб при столкновении с боевиками "Талибана"* в Панджшере, сообщил источник РИА Новости. РИА Новости, 05.09.2021
2021-09-05T22:15
2021-09-05T22:27
захват власти в афганистане талибами
в мире
сша
талибан
афганистан
панджшер (провинция)
ахмад масуд
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МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти погиб при столкновении с боевиками "Талибана"* в Панджшере, сообщил источник РИА Новости.Ранее о гибели Дашти также писали афганские СМИ. Так, агентство Khaama Press. ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Как именно и когда погиб Дашти, не уточняется.В воскресенье лидер сил сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики покинут провинцию.В начале августа "Талибан*" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.*Запрещенная в России террористическая организация
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афганистан
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в мире, сша, талибан, афганистан, панджшер (провинция), ахмад масуд
22:15 05.09.2021 (обновлено: 22:27 05.09.2021)
 

В Панджшере погиб представитель сил сопротивления

© AP Photo / Jalaluddin SekandarБойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер
Бойцы афганского движение сопротивления Талибану* в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
© AP Photo / Jalaluddin Sekandar
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Официальный представитель сил сопротивления Фахим Дашти погиб при столкновении с боевиками "Талибана"* в Панджшере, сообщил источник РИА Новости.
Ранее о гибели Дашти также писали афганские СМИ. Так, агентство Khaama Press. ссылается на сообщения, поступающие из Панджшера, и указывает, что он был видным членом партии "Исламское общество Афганистана". Как именно и когда погиб Дашти, не уточняется.
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
26 августа, 19:51Инфографика
Панджшерское сопротивление: кто противостоит талибам в Афганистане
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В воскресенье лидер сил сопротивления Ахмад Масуд заявил, что готов прекратить бои и начать переговоры, если боевики покинут провинцию.
В начале августа "Талибан*" на фоне вывода американских войск начал массированное наступление на правительственные силы в Афганистане. Пятнадцатого августа талибы вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец.
Единственной неподконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от столицы. Ранее на этой неделе представитель талибов Билал Карими заявил, что регион перешел под контроль движения. Источник РИА Новости в штаб-квартире полиции в Кабуле утверждал, что вице-президент Афганистана Амрулла Салех и лидер Сил сопротивления Ахмад Масуд бежали.
Однако позднее Салех опроверг эти заявления, подчеркнув, что сопротивление продолжается, он не покидал страну и остается в Панджшере.
*Запрещенная в России террористическая организация
Члены Талибана* в международном аэропорту Хамида Карзая в Кабуле после вывода американских войск - РИА Новости, 1920, 05.09.2021
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Захват власти в Афганистане талибамиВ миреСШАТалибанАфганистанПанджшер (провинция)Ахмад Масуд
 
 
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