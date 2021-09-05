https://ria.ru/20210905/gvineya-1748793172.html

В Госдуме обеспокоены судьбой нескольких россиян в Гвинее

В Госдуме обеспокоены судьбой нескольких россиян в Гвинее - РИА Новости, 05.09.2021

В Госдуме обеспокоены судьбой нескольких россиян в Гвинее

В Гвинее, где, возможно, произошёл путч, находятся российские технические специалисты, их судьба неизвестна, сообщил РИА новости депутат Госдумы РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.09.2021

2021-09-05T22:25

2021-09-05T22:25

2021-09-05T23:26

в мире

гвинея

конакри (город)

госдума рф

дмитрий белик

альфа конде

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен – РИА Новости. В Гвинее, где, возможно, произошёл путч, находятся российские технические специалисты, их судьба неизвестна, сообщил РИА новости депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик.Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил предполагаемый госпереворот в Гвинее, призвал немедленно освободить президента страны."Я намерен обратиться в Министерство иностранных дел РФ с просьбой в срочном порядке организовать зеленый коридор и вытащить наших соотечественников до того, как они станут заложниками нестабильной ситуации в этой стране", - сказал РИА Новости Белик.По его словам, в Гвинее находятся более десяти российских специалистов, среди которых крымчане и севастопольцы."Их судьба неизвестна", - отметил он."Когда в стране происходит переворот, то в ней ситуация непросто нестабильна, а по-настоящему опасная. Как себя поведут мятежники прогнозировать сложно, поэтому мы должны обезопасить своих граждан от любых потенциальных угроз", - сказал депутат.Ранее СМИ сообщали о выстрелах в столице Конакри в районе резиденции президента Гвинеи. По данным издания Jeune Afrique, которое ссылается на источники, за попыткой "путча" стоят представители группы сил спецназначения, которые вступили в столкновение с охраной президента Альфы Конде. Согласно изданию, группу мятежников возглавляет полковник Мамади Думбуя, который ранее служил во французском Иностранном легионе.Портал Guinee News со ссылкой на источники сообщил, что мятежники задержали президента Альфу Конде. Лидер мятежников заявил о роспуске правительства, отмене действующей конституции и закрытии границ страны. Однако, согласно властям Гвинеи, охрана Конде отразила атаку мятежников на резиденцию.

https://ria.ru/20210905/gvineya-1748781789.html

https://ria.ru/20210905/perevorot-1748776530.html

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конакри (город)

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в мире, гвинея, конакри (город), госдума рф, дмитрий белик, альфа конде