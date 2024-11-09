Рейтинг@Mail.ru
Архив новостей за 09.11.2024
Архив за 09.11.2024

Пожарно-спасательные расчеты на месте пожара в квартире на Карельском бульвареДвижение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено
9 ноября 2024, 23:49
ПроисшествияМоскваПожар
Офис Трампа отреагировал на слова советника республиканцев о Крыме
9 ноября 2024, 23:38
В миреУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинДональд ТрампНАТОООНВооруженные силы УкраиныЮрий УшаковВыборы президента США — 2024
Столица Йемена город СанаСША и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов
9 ноября 2024, 23:30
В миреСШАВеликобританияЙеменАнсар Алла
БПЛАВ Курской области объявили опасность атаки беспилотников
9 ноября 2024, 23:24
Курская областьАлексей Смирнов (политик) РоссияПроисшествия
Александр СырскийСырский пожаловался на обстановку на фронте
9 ноября 2024, 23:19
РоссияЕвропаУкраинаАлександр СырскийЛлойд ОстинСергей ЛавровНАТОВооруженные силы Украины
Пожарные на УкраинеВ Харькове прогремели взрывы
9 ноября 2024, 23:18
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковУкраинаХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
КиевВ Киеве объявили воздушную тревогу
9 ноября 2024, 23:17
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевКиевская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФ
Джеймс СтавридисЭкс-командующий НАТО оценил шансы Трампа подтолкнуть Киев к переговорам
9 ноября 2024, 23:11
В миреРоссияКиевУкраинаДональд ТрампДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)Владимир ПутинНАТОООНВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
Египетская скорая помощьВ ДТП с пассажирским автобусом в Египте пострадали российские туристы
9 ноября 2024, 23:02
ЕгипетСинайский полуостровВ миреРоссияПроисшествия
Мария Захарова Захарова посочувствовала немцам из-за их президента
9 ноября 2024, 23:02
В миреГерманияРоссияЕвропаФранк-Вальтер ШтайнмайерМария ЗахароваНАТОСеверный поток
Марьяна БезуглаяДепутат Рады рассказала, как украинцев обманом отправляют на передовую
9 ноября 2024, 22:51
УкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
Дональд Трамп"Трамп знает это". В США сделали заявление о спецоперации
9 ноября 2024, 22:38
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДональд ТрампМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныЮрий УшаковНАТО
Жан-Клод ГакоссоРоссия никогда не была рабовладельческой страной, заявил глава МИД Конго
9 ноября 2024, 22:37
В миреРоссияРеспублика КонгоКитайЖан-Клод Гакоссо
Владимир ПутинПутин подписал закон об увековечении памяти погибших военнослужащих
9 ноября 2024, 22:32
РоссияВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
Владимир ПутинПутин подписал закон о конфискации за организацию незаконной миграции
9 ноября 2024, 22:21
ОбществоРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
Президент РФ Владимир ПутинПутин подписал закон о преступлении нелегала как отягчающем обстоятельстве
9 ноября 2024, 22:19
РоссияВладимир ПутинОбщество
Владимир ПутинПутин подписал закон, закрепляющий наставничество как дополнительную работу
9 ноября 2024, 22:18
ОбществоРоссияВладимир Путин
Президент России Владимир ПутинПутин ужесточил наказание за организацию незаконной миграции
9 ноября 2024, 22:14
ОбществоРоссияВладимир Путин
Владимир ПутинПутин подписал закон о блокировке сайтов с незаконными услугами по миграции
9 ноября 2024, 22:14
ОбществоРоссияВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Последствия удара ВСУ по зданию сельсовета в Запорожской областиВСУ нанесли удар по зданию сельсовета в Запорожской области
9 ноября 2024, 22:11
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРоссияЕвгений БалицкийВооруженные силы УкраиныПроисшествия
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
