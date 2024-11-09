https://ria.ru/20241109/harkov-1982879474.html

В Харькове прогремели взрывы

В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 09.11.2024

В Харькове прогремели взрывы

Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:18

2024-11-09T23:18

2024-11-09T23:18

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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее информацию о взрывах подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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