https://ria.ru/20241109/harkov-1982879474.html
В Харькове прогремели взрывы
В Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 09.11.2024
В Харькове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T23:18
2024-11-09T23:18
2024-11-09T23:18
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МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в субботу в Харькове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Харьковской области звучит воздушная тревога. "В Харькове слышны взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее информацию о взрывах подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В Харькове прогремели взрывы
"Общественное": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы