https://ria.ru/20241109/avtodvizhenie-1982882064.html

Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено

Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено - РИА Новости, 10.11.2024

Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено

Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024

2024-11-09T23:49

2024-11-09T23:49

2024-11-10T00:22

происшествия

москва

пожар

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Движение по Карельскому бульвару восстановлено", — говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее дептранс сообщал, что движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома. Как сообщила столичная прокуратура, в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. По данным столичного главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние.

https://ria.ru/20241109/pozhar-1982868389.html

москва

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2024

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происшествия, москва, пожар