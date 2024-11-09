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Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено
Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено - РИА Новости, 10.11.2024
Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено
Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале. РИА Новости, 10.11.2024
2024-11-09T23:49
2024-11-09T23:49
2024-11-10T00:22
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пожар
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Движение по Карельскому бульвару восстановлено", — говорится в Telegram-канале ведомства.Ранее дептранс сообщал, что движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома. Как сообщила столичная прокуратура, в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. По данным столичного главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние.
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происшествия, москва, пожар
Происшествия, Москва, Пожар
Движение по Карельскому бульвару после пожара в жилом доме восстановлено
Восстановлено движение по Карельскому бульвару в сторону Вагоноремонтной улицы
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве восстановлено, сообщил столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Движение по Карельскому бульвару восстановлено", — говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее дептранс сообщал, что движение по Карельскому бульвару в направлении улицы Вагоноремонтная в Москве перекрыто в связи с пожаром в квартире жилого дома. Как сообщила столичная прокуратура, в жилом доме на Карельском бульваре произошел пожар. По данным столичного главка МЧС, пострадали семь человек, в том числе несовершеннолетние.