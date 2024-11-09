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США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов

США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов - РИА Новости, 09.11.2024

США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов

Авиация США и Великобритании нанесла три удара по военным лагерям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане,... РИА Новости, 09.11.2024

2024-11-09T23:30

2024-11-09T23:30

2024-11-09T23:30

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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла три удара по военным лагерям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. "Истребители США и Великобритании нанесли три удара по военным лагерям "Ансар Алла" - Нахдейн и Эль-Хифаа в столице Сане", - отметил источник. Налёт случился через день после того, как хуситы впервые объявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по военной базе Израиля в пустыне Негев.

https://ria.ru/20241102/khusity-1981567228.html

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