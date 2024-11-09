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США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов - РИА Новости, 09.11.2024
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23:30 09.11.2024
https://ria.ru/20241109/udary-1982880137.html
США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов
США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов - РИА Новости, 09.11.2024
США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов
Авиация США и Великобритании нанесла три удара по военным лагерям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане,... РИА Новости, 09.11.2024
2024-11-09T23:30
2024-11-09T23:30
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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла три удара по военным лагерям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник. "Истребители США и Великобритании нанесли три удара по военным лагерям "Ансар Алла" - Нахдейн и Эль-Хифаа в столице Сане", - отметил источник. Налёт случился через день после того, как хуситы впервые объявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по военной базе Израиля в пустыне Негев.
https://ria.ru/20241102/khusity-1981567228.html
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в мире, сша, великобритания, йемен, ансар алла
В мире, США, Великобритания, Йемен, Ансар Алла
США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов

США и Британия нанесли удары по трем военным лагерям хуситов в Сане

© iStock.com / Belal Al-shaqaqiСтолица Йемена город Сана
Столица Йемена город Сана - РИА Новости, 1920, 09.11.2024
© iStock.com / Belal Al-shaqaqi
Столица Йемена город Сана. Архивное фото
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КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Авиация США и Великобритании нанесла три удара по военным лагерям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситов) в столице Йемена Сане, сообщил РИА Новости местный источник.
"Истребители США и Великобритании нанесли три удара по военным лагерям "Ансар Алла" - Нахдейн и Эль-Хифаа в столице Сане", - отметил источник.
Налёт случился через день после того, как хуситы впервые объявили о запуске гиперзвуковой ракеты "Палестина-2" по военной базе Израиля в пустыне Негев.
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В миреСШАВеликобританияЙеменАнсар Алла
 
 
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